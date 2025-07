1-4 SVB-Sieg im Totopokal in Wagenhofen

Die SVB-Herren konnten die Heimreise vom Pokalmatch aus Wagenhofen mit einem 1-4 Erfolg antreten. Aufgrund der in der ersten Halbzeit widrigen Witterung entwickelte sich zunächst ein eher zerfahrenes Spiel. Der SVB versuchte, über seine schnellen Offensivkräfte zum Erfolg zu kommen. So war Wagenhofens Keeper bei einem strammen Weitschuss von Massi Porcari und bei einer weiteren Strafraumaktion glänzend auf dem Posten. Auf der Gegenseite versuchte auch Wagenhofen, mit langen Bällen ihre schnellen Außen in Position zu bringen. Dies gelang beim 1-0 Führungstreffer, als Wallesch über links nicht zu halten war, nach innen legte und Max Neff Keeper Jan Sprater keine Chance lies. Die war auch der Halbzeitstand. In der Pause kam Tobi Reißner ins Spiel, er konnte die SVB-Offensive auch gleich beleben. In der 50. Minute wurde Porcari schön bedient und vollstreckte zum Ausgleich. Die womöglich spielentscheidende Szene dann fünf Minuten später: Wagenhofen spielte sich über rechts toll durch, ein Stürmer musste den Ball aus kurzer Entfernung nur noch über die Linie drücken, doch Jan Sprater klärte mit einer Glanztat. Im Gegenzug war dann Massi Porcari auf und davon und stellte gekonnt auf 1-2. Damit war die Wagenhofener Moral etwas gebrochen und zwei weitere Tore von Flo Müller (Abstauber) und Marco Hofmann (TW umspielt) brachten den 1-4 Endstand für Lila-Weiß unter Dach und Fach.

https://svbayerdilling.de/