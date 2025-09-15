1-3 TBM verliert epische Regenschlacht

Der TBM steht zu Beginn ganz gut, jedoch die erste Flanke i der 7. Minute, von außen findet in der Mitte den völlig frei stehenden Ahmet Kamis der den Ball ins kurze Eck schiebt. Doch der Ausgleich fällt schon fünf Minuten später. Lukas Trump ist nach dem Gewühl im Strafraum mit dem Kopf zur Stelle. Kamis hat in der 20. Minute die große Chance seine zweiten Treffer zu machen, vergibt aber in aussichtsreicher Position. Der TBM kombiniert eigentlich ganz gefällig, aber in Tornähe kommt man kaum. Die Gastgeber sind da schon präsenter, aber nicht mehr so zielstrebig. Die Partie findet eher im Mittelfeld statt. Der Regen weicht das Geläuf immer mehr auf und die Spielunterbrechungen häufen sich. Sehr oft rutschen die Spieler beim Dribbling und Richtungswechseln weg. So ist dann auch bald Halbzeit.

In der zweiten Hälfte bekämpfen sich beide Teams mit allen Mitteln, jedoch bleiben Torchancen Mangelware. Gefährlicher bleiben die Gastgeber während sich der TBM bemüht vor das Tor zu kommen. Einmal marschiert Aron Weber auf außen durch und sein Schuss oder Flanke segelt an Freund und feind vorbei ins Toraus. Viel mehr ist nicht drin. Es bricht schon die Schlussviertelstunde an dann kann sich Jonas Raub im Laufduell gegen seinen Bewacher durchsetzen und hebt den Ball über Keeper Leon Bauer zur Führungstreffer ins Netz. Drei Minuten später wird ein Schuss noch stark abgefälscht und die Heimelf erhöht. Trotz aller Bemühungen des TBM gelingt kein Anschlusstreffer und am Ende kassiert man die vierte Saisonniederlage.