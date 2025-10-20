1-3 TBM schlägt sich selbst

Nach der Führung macht der Gast zu viele Fehler, vor dem Seitenwechsel und kassiert einen Doppelschlag.

Bei herrlichstem Herbstwetter spielen beide Mannschaften, auf dem kleinen Kunstrasen, mit offenem Visier. Nach sechs Minuten probiert es für die Gäste Dominik Höfner aus der Distanz. Die Heimelf durch Luis Sierra schon gefährlicher, in der 10. Minute. Eine Minute später dann wieder der Gast. Robin Tremel wird auf die Reise geschickt und alleine vor Keeper Christos Mouratidis, aber stark bedrängt vom Abwehrspieler, setzt er seinen Schuss neben das Tor. Da war mehr drin. In der 19. Minute zwingt Namory Sylla mit seinem Schuss Gästekeeper Tobias Sadler zu einer Glanzparade. Es folgt ein Freistoß von Andy Somo und der Ball fliegt ins lange Eck, in der 24. Minute. Doch der Gastgeber antwortet prompt, da die letzte Viertelstunde, etwas konfus beim TBM wird. Energischer Lauf über rechts außen und Flanke auf den zweiten Pfosten. Sierra sorgt für den Ausgleich. Es kommt noch dicker für die Gäste. Nur drei Minuten später ein langer Abwehrschlag und der sonst zuverlässige Daniel Fried säbelt über den Ball. Sylla nimmt den ball auf und schiebt flach zur Führung ein. In der 39. Minute fast ein weiteres Gegentor. Leon Filic setzt seinen Kopfball völlig frei drüber.