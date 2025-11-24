1-2 TBM verliert dramatisch

Fünf Minuten Tiefschlaf (38. und 43. Minute) und der Tabellendrittletzte führt mit 2-0. In der zweiten Halbzeit bleibt vieles Stückwerk und Torchancen sind Mangelware. Erst in den letzten zehn Spielminuten geht es rund. Ein Elfmeter in der 82. Minute geht an den Pfosten, aber Taskiran im Nachschuss mit dem Treffer. Eine scharfe Hereingabe fliegt auch am zweiten Pfosten an allen vorbei und in der Schlussminute muss der Ausgleich fallen. Eine Flanke in den Fünfmeterraum und der völlig frei stehende Alessandro köpft aus zwei Metern an den Pfosten. Im letzten Spiel vor der Winterpause muss man zum Tabellenletzten reisen. Keine leichte Aufgabe allerdings darf hier nicht verloren werden.