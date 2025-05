1-1 TBM spielt neunzig Minuten stark

Die Heimelf verpasst die frühe Führung auszubauen und muss in der Nachspielzeit des Platzderby´s, den Ausgleichstreffer einstecken.

Bei Nieselregen legt der TBM gleich gut los. Nach neun Minuten sprintet Luis Paffenholz auf links außen bis zur Grundlinie und legt den Ball zurück. Dort steht Lennart Kübler und netzt beherzt zur Führung ein. Wieder über links kommt jetzt Leander Tomforde aus spitzem Winkel zum Schuss. Gefühlvoll, mit viel Schnitt, zirkelt er den Ball um Keeper Moritz Gauweiler herum an den Außenposten. Kübler mit seinem Schuss, in der 21. Minute drüber und ein Querpass von der Grundline, in der 24. Minute, findet in der Mitte keinen Abnehmer. Der Sportclub, als Tabellenzweiter im Aufstiegskampf, kommt noch überhaupt nicht ins Spiel. Nur Standards bringen Gefahr. Thomas Sitteneder prüft Keeper Nabil Najimi, in der 30. Minute, mit einem strammen Freistoß aus 20 Metern. Dann wieder der Turnerbund. Raphael Schiermoch in der 34. Minute leicht bedrängt vor Keeper Gauweiler aus 13 Metern, aber Gauweiler pariert mit einer starken Fußabwehr glänzend. Bis zur Halbzeit passiert nichts mehr und somit steht die knappe Führung für die Hausherren.