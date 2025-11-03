1-1 TBM nur Remis im Platzderby, trotz Überzahl und Elfmeter

Der TBM kommt ganz gut ins Spiel und erarbeitet sich ein optisches Übergewicht, aber ohne große Torchancen. Dann folgt die kalte Dusche in der 19. Minute. Ziemlich alleine ist Jakob Schöttgen und köpft den Ball ein. Beste Möglichkeit nach Freistoß für den TBM durch Andi Somo. Doch sein Schuss lenkt Keeper Theo Sirihongse über die Latte. In der 33. Minuten folgt dann eine gelb-rote Karte wegen wiederholtem Foulspiel gegen David Luff und damit ist der Sportclub fast eine Stunde in Unterzahl. Das kann der TBM bis zum Seitenwechsel nicht ausnutzen und so bleibt die knappe Führung für die Gäste bestehen.

Die kommen mit ihrer Unterzahl gut zu Recht und haben die besseren Torchancen. Glück für Keeper Nabil Najimi das ein Schuss an den Pfosten geht und er den Ball dann zu packen bekommt. Auch in der nächsten Szene hat der TBM Glück und die Gäste bringend en Ball nicht im Gehäuse unter, da Najimi den ball noch mit den Fingerspitzen an den Außenpfosten lenken kann. Mit zunehmender Spieldauer wird es auf dem Platz noch hitziger und der Schiedsrichter hat alle Hände voll zu tun. Im Mittelfeld liefern sich beide Teams erbitterte Zweikämpfe. Mit kühlem Kopf dann das kleine Solo von Zacharias Bleckmann, der überlegt ins lange Eck zum Ausgleich einnetzt.

Jetzt war der TBM endlich am Drücker und ein langer Ball und das anschließende Solo wird vom Abwehrspieler im Strafraum rüde gestoppt. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und acht Minuten vor Schluss hat Simon Trump die Führungsmöglichkeit auf dem Fuß. Sein Flachschuss pariert Keeper Sirihongse und die Nachschussmöglichkeit wird auch vereitelt. Zu allem Übel sieht Trump auch die Ampelkarte in der Schlussminute. Beide Mannschaften suchen den Siegtreffer, aber die Abwehrreihen halten Stand und so endet das Derby wie im Mai mit 1-1.