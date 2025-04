1-1 TBM mit Lastminute Ausgleich im Top-Spiel

In der 7. Minute kommt Rosalie Baus am zweiten Pfosten zum Kopfball, aber in die Arme von Keeperin Saskia Braun. Die Schüsse vom TBM sind auch wenig gefährlich. In der 17. Minute wird dann Seyfi steil geschickt und in letzter Sekunde noch erfolgreich von der mitgelaufenen Abwehrspielerin gestört. Danach fast zwanzig Minuten Leerlauf, bis ein langer Ball auf rechts außen und ein rustikales Einsteigen, die Gästeführung einleitet. Die Außenspielerin ist auf rechts außen durch und ihre Flanke findet in der Mitte Anja Stuhlfauth die gegen zwei Abwehrspielerinnen zum erfolgreichen Torschuss kommt.

Mit dem Rückstand geht es in die Halbzeitpause.

In der 56. Minute setzt sich die agile Stuhlfauth im Strafraum durch und nagelt den Ball hoch oben, außen an den Torgiebel. Durchatmen beim TBM, der nur schwer in Fahrt kommt. Beste Ausgleichschance durch Standards, diese werden aber vergeben und dann hat Liliane Raths in der 78. Minute die Megachance zum Ausgleich, aber ihr Schuss geht über das Tor. Der Schiedsrichter hat jetzt viele knifflige Aufgaben zu lösen. Mit Adleraugen erkennt er in der 80. Minute, die Abseitsstellung von Seyfi die schon jubelnd abdrehte, als sie das Zuspiel flach ins lange Eck abschließt. Die Zeit läuft der Heimelf davon und die letzten zehn Minuten kommen die Gäste nicht mehr aus ihrer Spielfeldhälfte, allerdings fehlen dem TBM die Ideen gegen das Abwehrbollwerk. Es läuft schon die Nachspielzeit als der Ball, aus zwanzig Zentimeter Entfernung, an die Hand der Abwehrspielerin fliegt. Auch das hat der Unparteiische gesehen und entscheidet folgerichtig auf Handelfmeter. Letzte Aktion des Spiels. Entweder sitzt der Schuss oder der TBM kassiert die erste Punkspielniederlage nach fast exakt 2 Jahren (1-2 am 23. April 2023 gegen Markt Schwaben).

Toptorjägerin Seyfi netzt dann cool ein.

Mit dem Punktgewinn gegen den ärgsten Verfolger SV 1880 (ein Spiel weniger) bleibt die Tabellenführung fünf Spieltage vor Schluss bei mindestens elf Punkten. Damit rückt auch der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft in greifbare Nähe.