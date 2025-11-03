1-1 TBM mit bittersüßem Remis im Spitzenspiel. Torschützin verletzt.

Mir ist heute nicht nach Schreiben zumute…Markt Schwaben war gut und hatte die besseren Torchancen. Sogar ein Elfmeter und Aluminiumtreffer. Am Ende kann der TBM in einer Druckphase nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Meryem Richter schiebt ein…wird dann aber, in der Schlussminute an der Mittellinie, mit einem üblen Foulspiel gestoppt. Der Verdacht liegt nahe das hier das Knie kaputt ist. MRT folgt morgen…