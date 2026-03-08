1-1 im Topspiel...

Im ersten Spiel der Rückrunde erwartet der TSV direkt den Nachbarn aus Neenstetten zum Topspiel. Auf schwierigem Untergrund geht es von Beginn an auf beiden Seiten engagiert in die Zweikämpfe und die Intensität ist recht hoch. Spielerisch gelingt wenig und Neenstetten hat kleine Vorteile. Die gesamte erste Halbzeit bleiben Chancen nahezu komplett aus bis Neenstetten durch einen Distanzschuss gefährlich wird, den Carneiro abwehren kann. Einen denkbar schlechten Start gibt es aus TSV-Sicht im zweiten Durchgang. Nach einer Flanke kann nur zu kurz in die Zentrale geklärt werden, wodurch Neenstetten in Führung geht (47.). Es bleibt weiter ein spannendes und enges Spiel ohne die großen Chancen. Mit zunehmender Spieldauer wird der TSV druckvoller und Neenstetten kann sich nur noch selten befreien. Nach einer mehr als unnötigen Aktion des Gästekeepers, der mit dem Knie in Bosch springt, gibt es Elfmeter für den TSV, den Eckle zum Ausgleich verwertet (78.). Bernstadt hat jetzt Oberwasser und versucht die drei Punkte zu holen. Die beste Chance hat Bosch, der zunächst am Keeper scheitert und dann über das Tor schießt. Einige sehr zweifelhafte Abseitspfiffe verhindern noch mehr Möglichkeiten in der Schlussphase, in der Neenstetten offensiv kaum noch zur Geltung kommt. Am Ende steht ein 1-1.