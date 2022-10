1-1 im Spitzenspiel der Reserve

Die Reserve kommt schleppend ins Spiel und muss gleich zu Beginn einige brenzlige Aktionen überstehen. Nach der ersten Viertelstunde wird der TSV dann aktiver und hält dagegen. Nach schöner Vorlage durch Ziegler, E. vollendet dann Folli zum 1-0 für den TSV (20.). Der TSV ist jetzt die bessere Mannschaft und verpasst durch Ziegler, E. und Noller, M. die Führung auszubauen. In einer Phase, in der der TSV das Geschehen diktiert, rutscht dann Meier als letzter Mann aus und Dornstadt gleicht aus (35.). Sehr unglückliche Szene. Im zweiten Durchgang bestimmt der TSV weiter das Spiel und scheitert mit drei Riesenchancen durch Ziegler, E., Daum und Megnin erneut in Front zu gehen. Die schwache Chancenverwertung wird am Ende fast noch bestraft, doch Schurr klärt auf der Linie, wodurch es beim 1-1 bleibt.