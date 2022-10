1-1 im Derby

In einem intensiven Derby versucht der TSV von Beginn an die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Die erste große Chance hat allerdings Albeck nach einem Eckball, doch Schmid rettet auf der Torlinie. Auf der anderen Seite nähert sich der TSV dann immer weiter an und hat in einer starken Phase vor der Halbzeit durch Bosch, Jehle, Jost und Wittlinger sehr gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Der Gästekeeper oder die Latte verhindern jedoch die Führung. In der zweiten Halbzeit startet der TSV perfekt. Nach Foul an Jehle verwandelt Eckle den Strafstoß zum 1-0 (48.). Fortan neutralisieren sich die beiden Mannschaften in einer körperlich intensiv geführten Partie. Wenige Torchancen auf beiden Seiten. Albeck wird während der gesamten Spielzeit nur über Standardsituationen gefährlich und macht auch aus einem Freistoß dann das 1-1 (70). In der Endphase des Spiel passiert nicht mehr viel und so steht am Ende ein 1-1 Unentschieden.