1-0 Zweite bleibt Spitzenreiter

Spielbericht
Großer Jubel nach dem Treffer von Claudia Kunze. – Foto: S. Hecken
Danke des goldenen Treffers von der eingewechselten Claudia Kunze in der 45. Minute bleibt der TBM ganz oben.
Ein hartes Stück Arbeit, verlangen die Gäste dem Gastgeber, im Nieselregen am Sonntagmorgen ab. Nur mit Mühe ergeben sich Torchancen und eine kann Kunze dann nutzen. Mit schönem Flachschuss, ins Eck aus zentraler Position, bleibt dies auch der einzige Treffer.