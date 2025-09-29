1-0 TBM mit Chancenwucher. Meryem Richter sorgt für die Erleichterung

Beste Chancen zur Führung zum Beispiel in der 22. Minute. Starke Kombination über rechts. Meryem Richter spielt Sheeva Seyfi im Strafraum frei, aber es dauert zu lange und die Chance ist im zwei gegen eins vorbei. Nina Bründl mit links drüber in der 26. Minute. Fast zum Nachschuss kommt Kerstin Frank, in der 35. Minute nach dem Freistoß von Laura Kwanka, aber Keeperin Lena Hafner kann im Nachfassen klären. Den Schuss von Liliane Raths, in der 41. Minute, wehrt Hafner dann glänzend ab.

Nach dem Seitenwechsel ist nach zwei Minuten Richter alleine durch, aber ihr Schuss ist eher eine harmlose Rückgabe. Besser macht sie es dann in der 49. Minute. Schuss ins lange Eck bedeutet die überfällige Führung für den TBM. Bründl nach Querpass kann alles klar machen, aber Keeperin Hafner vereitelt in der 57. Minute, diese gute Torchance. In der 59. Minute zieht Raths wieder ab und Keeperin Hafner mit dem Glück des Tüchtigen, denn von ihren Fäusten klatscht der Ball an die Latte. Die Schlussviertelstunde und die Gäste kommen etwas mehr ins Spiel. Der zweite Treffer muss jetzt fallen. In der 74. Minute ist Seyfi fast mit einem Fallrückzieher erfolgreich. Richter holt sich den Ball und lässt ihre Gegnerin ins leere laufen im Fallen schießt sie an den Innenpfosten und der Ball geht hinter Hafner auf der anderen Seite raus. Von den Gästen kommt nicht viel, dafür steht die Abwehr auch zu gut. Vorne bleibt der TBM nachlässig in der Chancenverwertung. Kerstin Frank zwingt Hafner, schon in der Nachspielzeit, zur nächsten Parade. Dabei bleibt es dann auch und der Schiedsrichter pfeift ab.