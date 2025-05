0:9 und Platzverweis – Fleinheim geht unter und verliert die Nerven

Germania Bargau zeigte sich spielfreudig und effektiv. Nach einem ruhigen Beginn brachte Simon Bretzler den Gastgeber in der 27. Minute in Führung. Benjamin Klement erhöhte wenig später auf 2:0 (34.), ehe Lucca Galli (65.) und Michael Maier (71.) den verdienten 4:0-Endstand herstellten. Der Heimsieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr – Bargau unterstreicht seine gute Form.

Ein Klassenunterschied offenbarte sich in Heldenfingen: Bereits nach sieben Minuten eröffnete Tim Neumann das Schützenfest, Baris Acikgöz legte in der 9. Minute nach. Es folgten Tore im Minutentakt – besonders Mathis Schmid glänzte mit Treffern in der 19., 22., 29. und 78. Minute. Dominik Braun (16.), Kubilay Deniz (33.) und erneut Acikgöz (63.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Den Tiefpunkt für das abgeschlagene Schlusslicht Fleinheim markierte eine Rote Karte für Manuel Illenberger wegen Schiedsrichterbeleidigung in der 86. Minute.

Eine frühe Entscheidung in einer kampfbetonten Begegnung: Tobias Appt erzielte in der 12. Minute das Tor des Tages für die Gäste aus Schwabsberg-Buch. Durlangen mühte sich im Anschluss, blieb aber ohne zündende Ideen in der Offensive. Schwabsberg-Buch holt damit drei wertvolle Punkte im engen Abstiegskampf.

Dreifacher Torschütze Patrick Nagler war der Mann des Spiels: In der 33., 62. und 70. Minute traf der Offensivakteur und sicherte Neresheim den verdienten Heimsieg. Zwischenzeitlich hatte Tom Heinrich für Lorch in der 51. Minute ausgeglichen. Eine Schlüsselszene ereignete sich bereits in der 48. Minute, als Kilian Kuntz mit einem Foulelfmeter an Torwart Samuel Aubele scheiterte. Neresheim bleibt durch den Sieg ärgster Verfolger von Spitzenreiter Sontheim.

Die Entscheidung fiel bereits in der zweiten Minute – allerdings unglücklich für die Gastgeber. Fabian Horsch unterlief ein Eigentor, das letztlich zum einzigen Treffer der Partie wurde. Nattheim konnte in der Folge nicht mehr reagieren, Unterkochen verwaltete die Führung clever und nimmt drei Punkte mit.

Dorfmerkingen II überrollte Spraitbach von Beginn an: Dominik Schuster traf in der 10. Minute zur Führung, Dominik Fischer (33.) und Nico Rodewald (40.) erhöhten noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter: Christoph Schindele (47.), Simon Michel mit einem Doppelpack (52., 63.) und Leon Hald (65.) sorgten für den höchsten Saisonsieg der Gastgeber. Spraitbach bleibt tief im Tabellenkeller.

Tannhausen/Stödtlen feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Manuel Ilg die Heimelf in der 61. Minute in Führung. Neun Minuten später erhöhte Jonas Pflieger per Eigentor auf 2:0 für die SGM. Zwar verkürzte Manuel Greiner in der 90. Minute noch für Neuler, doch der späte Anschlusstreffer kam zu spät.