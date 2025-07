09 startet erfolgreich in die neue Saison

Die Testspiele zeigten mehr Licht als Schatten, was das Trainerteam optimistisch in die Zukunft blicken lies.

Alex Rumpler, der Traum der Frauen im nicht mehr menstruationsfähigem Alter, wollte in Ast seinen Kumpel Phil A. aus den Socken kloppen - in brach sich seinen Zeh. Dödel!

Hardey machte mir Käsespätzle und Burger und nun hab ich Urlaub. Wie man sieht - bis auf die Alex Sache - viel Positives.

Gegen Niederaichbach gab es noch einen Nackenschlag mit einer schweren Verletzung von Pep Sadiku, für den die Hinrunde beendet ist.

Man fuhr also bei traumhaften Sauwetter nach Ohu. Can Gazeoglu durfte das Team als Kapitän anführen.

So war die erste Halbzeit relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gäste.

Simon Abstreiter wirbelte wie der kleinste Tornado Niederbayerns im Mittelfeld herum.

Ramadan Maloku fetzte die Linie hoch und runter wie ein tollwütiger Terrier - und sollte an diesem Tag 4 mal das Aluminium anvisieren. Kevin Kunz nur einmal...klarer Sieg für Ramadan.

Kurz vor der Pause wurde der aus dem Ruhestand geholte Cene Halilaj im Strafraum aus den Socken geklopft. Zum Entsetzen aller pfiff der Schiedsrichter nicht.

Es ging also mit einem 0:0 in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit sah man ein drückend überlegenes Team von der Siemensstrasse aber man scheiterte ein ums andere mal an der Latte (also die Torlatte - ich kenn euch doch).

Dann aber ganz fein herausgespielt über Simon, Phlipsi, Kevin, Ike..und dann stand da Ramadan und vollstreckte eiskalt zur mehr als überfälligen Führung.

Kurz drauf der nächste verletzungstechnische Nackenschlag. Der die letzten Wochen wie befreit aufspielende Philipp Angulanza musste mit einer Muskelverletzung vom Platz.

Im Affekt wird er nun völlig frustriert mit den weiteren Verletzten Spielern nach Kroatien fahren und dort ein Piwo probieren.

Shaban Bajrami - seines Zeichens kuschelsüchtiger Torwart durfte dann noch am Feld ran unter den wertenden Augen des leicht erotisch ergrauten sportlichen Leiter Thomas Stumpf.

Kathi Wilhelm diente er dann als passendes Fotomodell.

Weiter geschah nichts mehr und die Eisenbahner starteten hervorragend in die Saison.

Ebenso tat dies die erste Mannschaft, sodass es das erste 6 Punkte Wochenende seit Jahren gab - es ist zu hoffen, dass diese Saison noch einige folgen.

Zum Beispiel gleich am Sonntag gegen Schönbrunn - wo Teenieschwarm Lukas Summer wieder an Bord ist oder auch der Hochzeitscrasher Edi Tinis.

Und wir haben noch eine Überraschung.

Welcher legendäre 09 Spieler wird wohl da noch auflaufen? Könnt ja jetzt Wetten abschließen.

Nach dem Spiel gabs eine gute und günstige Pizza von der Pizzeria neben der Norma - wo ich erfuhr, dass die Prostituierten aus der Benzstraße öfters mal zur Nahrungsmittelaufnahme vorbeischauen.

Kathi und ich aßen im Abschluss friedvoll im Stüberl.

Dann gab es für mich noch ein Umstyling mit Kevin Kille und schon konnte ich Fabio Garganos Geburtstag beiwohnen.

Verlief in friedlichen Bahnen.

Schönbrunn kann kommen - der Urlaub auch.

Habedere beinand