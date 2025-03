09: Aufstiegsheld Sadriu kehrt zurück - Legende Linzmeier tritt ab

Der ETSV 09 Landshut kämpft in der Kreisklasse Landshut zwar gegen den Abstieg, kann trotzdem erwartungsfroh in die Zukunft blicken. Der Traditionsklub von der Siemensstraße kann unabhängig vom Saisonausgang drei Neuverpflichtungen vermelden, die bei den "Eisenbahnern" alte Bekannte sind und allesamt noch in Diensten des FC Eintracht Landshut stehen. Vor allem die Rückkehr von Burim Sadriu sorgt für Euphorie, denn der 34-jährige Routinier gehörte dem Team an, das 2012 Bezirksoberliga-Meister wurde. Doch auch Valon Muliqi und Ex-Kapitän Edi Tipura haben das fußballerische Rüstzeug, um der Veit-Formation weiterzuhelfen.

"Burim ist ein absoluter Glücksgriff und Gewinn für uns. Ein Leader, wie er im Buche steht. Ich bin mega happy, dass dieser Transfer geklappt hat", freut sich 09-Manager Thomas Stumpf. Der Standardspezialist verließ den Klub 2017 Richtung FC Dingolfing und wechselte ein Jahr später zum FC Eintracht Landshut, mit dem er bemerkenswerte Erfolg feiern konnte. "Die 09 ist mein Herzensverein. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Mit Trainer Daniel Veit und Stefan Weller habe ich beim ETSV jahrelang zusammengespielt und wir hatten damals eine sehr erfolgreiche Zeit. Mit meiner Erfahrung möchte ich ein Vorbild für die jungen Spieler sein und mithelfen, dass der Verein seine nächsten Entwicklungsschritte gehen kann", sagt Sadriu.







Auch von den Qualitäten von Valon Muliqi und Edi Tipura ist Ex-Bayernligakicker Thomas Stumpf überzeugt: "Valon ist für uns eine brutale Verstärkung und auch mit Edi werden wir viel Freude haben." Auch außerhalb des Spielfeldes hat sich etwas getan. Vereinslegende Alfred Linzmeier hat nach über 50(!) Jahren in verschiedenen Funktionen seinen Abteilungsleiterposten abgegeben. "Was Alfred für die 09 geleistet hat, kann man gar nicht in Worte fassen. Danke Legende!", adelt Stumpf den scheidenden Linzmeier. Neuer starker Mann in der Fußball-Sparte ist nun Dominik Hartmann, der von Thomas Stumpf und Katharina Wilhelm unterstützt wird. Jugendleiter bleibt Lukas Summer.







Auch im Trainerteam kommt es zu einer Veränderung: Der derzeit an den Folgen eines Kreuzbandrisses laborierende Klassekeeper Christian Sausenthaler kümmert sich künftig um das Torhüterttraining und wird nach seiner Genesung auch wieder als Aktiver angreifen.