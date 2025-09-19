08-Frauen mit Minus-Sechs-Punkte-Rucksack

Wiesbaden. Bei den Fußball-Frauen des FSV Schierstein 08 läuft die Saison 2025/26 bisher alles andere als einfach. Nach vier Niederlagen zum Auftakt und einem Punktabzug von sechs Zählern steht die Mannschaft am Tabellenende der Verbandsliga Süd. Dennoch herrscht in Schierstein Aufbruchstimmung – die sportliche Leitung setzt auf Kontinuität, neue Gesichter und den langfristigen Wiederaufbau im Nachwuchsbereich.

„Wir stehen aktuell unten drin, vielleicht noch die ganze Hinrunde“, sagt Frauen-Abteilungsleiter und Co-Trainer Maurice Fröhlich. Die ernüchternde Zwischenbilanz: Alle Spiele verloren, 2:9 Tore, dazu die sechs Zähler Abzug. Die Strafe stammt aus der vergangenen Saison, weil Schierstein die Anforderungen des Verbandes an Nachwuchsmannschaften nicht erfüllen konnte. „Das ist immer rückwirkend“, erklärt Fröhlich. „Ab diesem Jahr haben wir aber wieder eine Mädchen-E-Jugend, die bei den F-Jugend-Jungs Funino spielt. Mit dem Verband konnten wir eine gute Lösung finden, da wir noch nicht genug Spielerinnen hatten, um eine komplette Jugend-Mannschaft zu stellen.“

Auf dem Platz waren die ersten Wochen eine Achterbahnfahrt. „Das erste Spiel war ernüchternd – offensiv waren wir noch nicht eingespielt, defensiv dagegen durchaus stabil. Ein Punkt wäre aus unserer Sicht drin gewesen“, blickt Fröhlich zurück. Auch gegen Niederursel und Darmstadt „war mehr drin“, doch Abläufe, Laufwege und Timing hätten schlicht noch gefehlt. „Das sind Dinge, die werden besser, daran arbeiten wir viel. Insgesamt fehlt uns vorne auch das Glück: Mal der Pfosten, mal Kleinigkeiten – und dann verlierst du so Spiele knapp.“

Der Kader hat sich stark verändert: Neun Neuzugänge, viele davon sehr jung, dazu der Rückzug der langjährigen Kapitäninnen Viviana Heise und Antonia Wolff. „Da müssen neue Führungsspielerinnen gefunden werden – und das bei sehr vielen jungen Spielerinnen“, erklärt Fröhlich. Mit dabei sind Talente wie die 16-jährige Ella Kandil oder die 18-jährige Tanja Sakwerda. „Der Altersdurchschnitt hat sich gesenkt, die Stimmung untereinander ist gut. In der Breite und Qualität sind wir gewachsen, jetzt müssen wir fußballerisch noch zusammenfinden.“

Die Probleme lägen aktuell vor allem in der Offensive. „Wir brauchen zu viele Chancen für ein Tor. Wir arbeiten daran, Laufwege abzustimmen, die Schlagzahl an Schüssen zu erhöhen und mutiger zu werden. Das Selbstbewusstsein kommt, je eingespielter wir sind“, sagt Fröhlich.

Ein Schlüsselprojekt für die Zukunft ist der Unterbau. Im Sommer veranstaltete der Verein einen Tag des Mädchenfußballs, um Aufmerksamkeit zu schaffen und neue Spielerinnen zu gewinnen. „Das hat gut funktioniert. Wir konnten einige Spielerinnen dazugewinnen. Wir wollen langfristig weitere Teams stellen, nächstes Jahr idealerweise schon eine D- und E-Jugend“, hofft Maurice Fröhlich.

Tischendorf und Kirchner trainieren die E-Mädchen

Unterstützt wird das Projekt von den Spielerinnen Nadia Tischendorf und Johanna Kirchner, die die E-Mädchen trainieren. „Die machen einen tollen Job. Spaß und Grundlagen stehen im Vordergrund. Wir haben schon drei Funino-Turniere gespielt, das war ein voller Erfolg für alle. Das garantiert uns auch, dass wir in der kommenden Saison ohne Punktabzug starten.“

Aktuell haben die Frauen noch ein weiteres Handicap: Die Sportplatzsperrung am Zehntenhof bedeutet ausschließlich „Auswärtsspiele“. „Normalerweise spielen wir jetzt in Dotzheim, da dort aber nicht immer der Platz frei ist, teilt das Sportamt uns manchmal erst kurzfristig mit, wo wir spielen“, berichtet Fröhlich.

Jetzt wartet eine schwere Aufgabe: beim ungeschlagenen Spitzenreiter Nieder-Ramstadt (Sa., 15 Uhr). Doch Fröhlich gibt sich kämpferisch: „Wir fahren da hin, um etwas mitzunehmen – egal wie die Tabellensituation ist.“ Trotz der momentanen Lage ist der 23-Jährige überzeugt, dass der Verein den Weg erfolgreich weitergeht: „Von der Qualität und vom Charakter der Mannschaft bin ich überzeugt. Die ersten Entwicklungsschritte sind gemacht. Wenn wir weiter konsequent arbeiten, werden wir auch nicht absteigen – auch wenn wir mit den sechs Punkten Abzug erst einmal länger die Rote Laterne tragen. Aber davon lassen wir uns nicht verunsichern.“





