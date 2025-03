0:8-Debakel für Holzgerlingen: Plattenhardt marschiert allen davon

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Ein unterhaltsames Spiel boten der SV Vaihingen und die Sportvg Feuerbach. Bereits in der 7. Minute brachte Tyron Ferrari die Gastgeber in Führung. Doch die Gäste drehten die Partie durch Treffer von Ioannis Potsou (20.) und Kristian Benakovic (27.). Maximilian Stockbauer sorgte kurz vor der Halbzeit (43.) für den Ausgleich. Nach der Pause war Vaihingen spielbestimmend und Lucas Moser brachte sein Team in der 60. Minute wieder in Front. In der Schlussphase trafen Tom Huhnke (90.) und David Hug (90.+3) zum 5:2-Endstand. Vaihingen klettert auf Rang sechs, Feuerbach bleibt auf Platz 13.

Der SV Oberjesingen feierte einen Last-Minute-Sieg bei Stuttgart-Münster. Zunächst lief alles für die Hausherren: Kevin Sholabomi verwandelte einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) und legte in der 50. Minute nach. Doch die Gäste kamen durch Tobias Vogel (71.) heran und Marc Kotte erzielte in der 86. Minute den Ausgleich. In der Nachspielzeit (90.+6) traf Marcel Metzger per Foulelfmeter zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. Oberjesingen verbessert sich auf Platz 16, Stuttgart-Münster bleibt auf Rang elf.

Ein verdienter Heimsieg für den SV Bonlanden, der Musberg klar mit 4:1 besiegte. Jonathan Baur (10.) und Agonis Berisha (30.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Noch vor der Pause unterlief Georgios Kessapidis ein Eigentor (44.). Marius Nita sorgte für den einzigen Treffer der Gäste (50.), doch Daniele Sinesi (85.) machte alles klar. Bonlanden bleibt auf Platz acht, Musberg auf Rang zwölf.

Eine umkämpfte Partie entschied Croatia Stuttgart knapp für sich. Behar Hasanaj hatte Cannstatt bereits in der 10. Minute in Führung gebracht, doch Dino Dzakmic glich postwendend aus (10.). Nach dem Platzverweis von Hani Ajolbek (55.) spielten die Gäste in Unterzahl und kassierten in der 60. Minute den entscheidenden Treffer durch Duje Tokic. Croatia bleibt auf Platz vier, Cannstatt rutscht auf Rang zwei ab.

Der TV Echterdingen II dominierte von Beginn an die Partie und feierte einen ungefährdeten 6:0-Heimsieg. Bereits in der 13. Minute brachte Dorde Smiljic die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später unterlief Denis Antonov ein Eigentor zum 2:0. Nach der Pause setzte sich die Überlegenheit der Echterdinger fort. Smiljic erzielte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer. Sutpaseat Mischa Inthasane trug sich in der 69. und 76. Minute doppelt in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte Relja Gaspar in der 87. Minute. Der TV Echterdingen II steht nun auf Rang fünf der Tabelle, während der TSV Rohr Stuttgart auf dem 17. Platz bleibt.

Ein spannendes Duell in Herrenberg endete mit einem knappen Heimsieg. Tom Egeler brachte den VfL bereits in der 5. Minute in Führung. Leon Pachonick (13.) und Robin Köberle (48.) drehten das Spiel zunächst zugunsten der Gäste. Doch Faruk Inanc (59.) glich aus, ehe Egeler mit seinem zweiten Treffer (69.) für den Endstand sorgte. Herrenberg verbessert sich auf Rang sieben, ABV bleibt 15.

Ein torreiches Spiel endete mit einem klaren Auswärtssieg für Oberjettingen. Stammheim führte durch Naba Lucein Palenfo (6.) und Nikitas Skordoulis (26.) mit 2:0, ehe Luka Kravoscanec (37.) und Fabian Seeger (39.) ausglichen. Nach der erneuten Führung für Stammheim durch Arlind Tuzi (50.) übernahmen die Gäste das Kommando. Nico Seemann (57.), Seeger (87.) sowie zwei Treffer von Nico Flister (90., 90.+2) sorgten für den 6:3-Endstand. Oberjettingen klettert auf Platz neun, Stammheim bleibt sieglos Letzter.

Ein knapper, aber verdienter Erfolg für Deckenpfronn. Das einzige Tor des Spiels erzielte Niklas Wunsch in der 53. Minute. Deckenpfronn verbessert sich auf Rang zehn, während Türk. SV Herrenberg auf Platz 14 bleibt.