🗣: 0:7 "völlig zurecht" – Kaltner-Fünferpack – Penzberg zufrieden

Der MTV München schlägt Wolfratshausen mit 7:1, zeigt eine starke Leistung und Alexander Kaltner trifft fünfmal. Der TSV Geiselbullach hadert mit der Pleite gegen Pullach, blickt aber direkt nach vorne. Penzberg ist mit dem 1:0-Sieg grundsätzlich zufrieden. Der SV Waldeck-Obermenzing bringt ein 3:0 nicht über die Ziellinie, während Untermenzing eine klare Niederlage kassiert. Die Reaktionen zum 7. Spieltag der Bezirksliga Süd.
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wussten, dass Wolfratshausen tief in der eigenen Hälfte stehen und mit aller Macht das eigene Tor verteidigen würde. Darauf haben wir uns eingestellt und sind im 4-3-3-System hoch angelaufen, um auf dem Platz des Gegners Akzente zu setzen. Der frühe 2:0-Vorsprung hat uns natürlich gutgetan, mit diesem Ergebnis sind wir auch in die Halbzeit gegangen und unverändert wieder herausgekommen. Der überraschende Anschlusstreffer von Wolfratshausen hat ihnen nochmal einen Schub gegeben, sie kamen immer wieder gefährlich in unseren Strafraum. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir aber das Heft wieder in die Hand genommen und konnten schließlich auf 7:1 erhöhen. Insgesamt war das eine sehr starke Vorstellung von uns. Wolfratshausen hat aufopferungsvoll und sehr fair gekämpft, und ich bin sicher, sie werden noch ihre Punkte holen. Besonders herausragend war bei uns, dass wir seit dem Aufstieg den Schwung beibehalten haben und mit unserer Kameradschaft immer alles auf dem Platz geben. Wenn man dann so gut Fußball spielt wie heute, hat man mit einem Top-Torjäger wie Alex (Alexander Kaltner, Anm. d. Red.) natürlich einen Vorteil – heute musste er einfach fünfmal den Fuß hinhalten und hat so seine fünf Tore gemacht. Ein großes Kompliment an die zehn Spieler dahinter, die das ermöglicht haben. Bei der Qualität von Alex erwarte ich dann aber auch, dass er diese Chancen nutzt.«
Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir haben uns im Vergleich zur letzten Woche definitiv gesteigert. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben uns auch vom Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir sind unserem Spiel treu geblieben und belohnen uns dann mit dem 1:1 kurz vor der Halbzeit.
Nach der Pause waren wir das bessere Team und belohnen uns mit dem 2:1. Wir verpassen es dann aber nachzulegen und kassieren innerhalb kürzester Zeit zwei Traumtore. Ein Fallrückzieher nach einer Ecke und ein direkt verwandelter Freistoß. Das ist extrem bitter für uns, weil wir wieder mit leeren Händen dastehen. Ein Punkt wäre auf jeden Fall möglich und auch verdient gewesen. Pullach hätte diesen Punkt, denke ich, auch unterschrieben. Unser Ziel ist es jetzt einfach, nächste Woche zu punkten. Ich glaube jeder, der zugeschaut hat, hat gesehen, dass wir absolut mithalten können. Deswegen müssen wir an unseren Weg glauben, dann werden wir auch die Punkte einfahren, die wir brauchen.«
Maximilian Bauer, Trainer des FC Penzberg: »In einer sehr schnellen und intensiven Spiel, konnten wir uns durch ein disziplinierten Auftreten, gute Chancen erarbeiten. Leider fehlte uns etwas Überzeugung den Führungstreffer auszubauen, sind mit dem Spiel aber grundsätzlich recht zufrieden.«
Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck-Obermezing: »Da ich im Urlaub bin und unser Co-Trainer mit der A-Jugend in Würzburg war, waren wir personell wieder einmal bunt zusammengewürfelt. Nichtsdestotrotz: Wenn man auswärts 3:0 führt und sogar noch einen Elfmeter verschießt, muss man das Spiel eigentlich gewinnen. Vielleicht hat man gemerkt, dass wir einfach noch zu grün sind, um so eine Partie über die Zeit zu bringen. Das 3:3 fühlt sich natürlich wie eine Niederlage an, aber man muss auch sagen: Raisting hat mit sich selbst gekämpft, stand hinten drin und es ist aller Ehren wert, dass sie nochmal zurückgekommen sind. Aus meiner Sicht ist das 3:3 am Ende verdient. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, aber ich denke, es war ein spannendes Spiel für die Zuschauer.«
Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir verlieren gestern auch in der Höhe völlig zu Recht mit 0:7 gegen den SV Planegg, der das Spiel von der ersten Minute an dominiert hat. Wir hatten über die gesamte Spielzeit, mit ganz wenigen Ausnahmen, praktisch keinen Zugriff. Für uns gilt es jetzt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, vor allem auch für mich selbst die richtigen Fragen zu stellen und dafür zu sorgen, dass wir die Qualität und die guten Leistungen, die wir in der vergangenen Saison gezeigt haben, wieder auf den Platz bringen. Mit einer guten, talentierten Bezirksliga-Mannschaft wollen wir wieder den Fußball spielen, den wir bereits in der Vorbereitung und vor allem über weite Strecken der letzten Saison gezeigt haben.«