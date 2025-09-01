🗣: 0:7 "völlig zurecht" – Kaltner-Fünferpack – Penzberg zufrieden

14 Zähler nach sechs Spielen und noch keine Niederlage: Der FC Penzberg ist an der Bezirksliga-Spitzengruppe dran. – Foto: Tamara Rabuser

Der MTV München schlägt Wolfratshausen mit 7:1, zeigt eine starke Leistung und Alexander Kaltner trifft fünfmal. Der TSV Geiselbullach hadert mit der Pleite gegen Pullach, blickt aber direkt nach vorne. Penzberg ist mit dem 1:0-Sieg grundsätzlich zufrieden. Der SV Waldeck-Obermenzing bringt ein 3:0 nicht über die Ziellinie, während Untermenzing eine klare Niederlage kassiert. Die Reaktionen zum 7. Spieltag der Bezirksliga Süd.

Gestern, 14:00 Uhr SV Ohlstadt SV Ohlstadt FC Deisenhofen Deisenhofen II 0 3 Abpfiff Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen MTV 1879 München MTV München 1 7 Abpfiff Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wussten, dass Wolfratshausen tief in der eigenen Hälfte stehen und mit aller Macht das eigene Tor verteidigen würde. Darauf haben wir uns eingestellt und sind im 4-3-3-System hoch angelaufen, um auf dem Platz des Gegners Akzente zu setzen. Der frühe 2:0-Vorsprung hat uns natürlich gutgetan, mit diesem Ergebnis sind wir auch in die Halbzeit gegangen und unverändert wieder herausgekommen. Der überraschende Anschlusstreffer von Wolfratshausen hat ihnen nochmal einen Schub gegeben, sie kamen immer wieder gefährlich in unseren Strafraum. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir aber das Heft wieder in die Hand genommen und konnten schließlich auf 7:1 erhöhen. Insgesamt war das eine sehr starke Vorstellung von uns. Wolfratshausen hat aufopferungsvoll und sehr fair gekämpft, und ich bin sicher, sie werden noch ihre Punkte holen. Besonders herausragend war bei uns, dass wir seit dem Aufstieg den Schwung beibehalten haben und mit unserer Kameradschaft immer alles auf dem Platz geben. Wenn man dann so gut Fußball spielt wie heute, hat man mit einem Top-Torjäger wie Alex (Alexander Kaltner, Anm. d. Red.) natürlich einen Vorteil – heute musste er einfach fünfmal den Fuß hinhalten und hat so seine fünf Tore gemacht. Ein großes Kompliment an die zehn Spieler dahinter, die das ermöglicht haben. Bei der Qualität von Alex erwarte ich dann aber auch, dass er diese Chancen nutzt.«

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir haben uns im Vergleich zur letzten Woche definitiv gesteigert. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben uns auch vom Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir sind unserem Spiel treu geblieben und belohnen uns dann mit dem 1:1 kurz vor der Halbzeit. Nach der Pause waren wir das bessere Team und belohnen uns mit dem 2:1. Wir verpassen es dann aber nachzulegen und kassieren innerhalb kürzester Zeit zwei Traumtore. Ein Fallrückzieher nach einer Ecke und ein direkt verwandelter Freistoß. Das ist extrem bitter für uns, weil wir wieder mit leeren Händen dastehen. Ein Punkt wäre auf jeden Fall möglich und auch verdient gewesen. Pullach hätte diesen Punkt, denke ich, auch unterschrieben. Unser Ziel ist es jetzt einfach, nächste Woche zu punkten. Ich glaube jeder, der zugeschaut hat, hat gesehen, dass wir absolut mithalten können. Deswegen müssen wir an unseren Weg glauben, dann werden wir auch die Punkte einfahren, die wir brauchen.« Sa., 30.08.2025, 15:15 Uhr SV Bad Heilbrunn Heilbrunn VfL Denklingen Denklingen 2 0 Sa., 30.08.2025, 14:30 Uhr 1. FC Penzberg FC Penzberg SC Olching SC Olching 1 0 Maximilian Bauer, Trainer des FC Penzberg: »In einer sehr schnellen und intensiven Spiel, konnten wir uns durch ein disziplinierten Auftreten, gute Chancen erarbeiten. Leider fehlte uns etwas Überzeugung den Führungstreffer auszubauen, sind mit dem Spiel aber grundsätzlich recht zufrieden.«