0:7 und 1:6 - Kellerkinder geraten unter die Räder
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags
Der 10. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bot eine Mischung aus klaren Ergebnissen, spannenden Wendungen und torreichen Begegnungen. Während Tabellenführer SV Germania Bietigheim seine makellose Bilanz eindrucksvoll fortsetzte, feierten die Verfolger aus Münchingen und Heimsheim ebenfalls spektakuläre Siege. Am Tabellenende hingegen wird die Luft für die Abstiegskandidaten immer dünner.
In Bietigheim trennten sich die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der SV Salamander Kornwestheim torlos. Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie, in der die Defensivreihen dominierten und Torchancen Mangelware blieben.
Der TSV Merklingen feierte mit dem 6:1 gegen den TV Pflugfelden seinen bisher höchsten Saisonsieg. Matchwinner war Dzanan Mehicevic, der gleich fünfmal traf (17., 31., 32., 49., 77.). Emmanuel Alonso Garcia (13.) eröffnete das Torfestival, während Niko Jagas (58.) für den Ehrentreffer der Gäste sorgte.
TSV Heimsheim ließ NK Croatia Bietigheim beim 7:0 keine Chance. Ein Eigentor von Ciro Palmieri (4.) brachte die Hausherren früh auf Kurs, danach trafen Murat Gündüz (31.), Lino Widmaier (42., 89.), Mike Martin (83.) und Tim Widmaier (86., 90.) in einem einseitigen Spiel nach Belieben.
TASV Hessigheim musste sich dem SV Pattonville mit 1:2 geschlagen geben. Tobias Uhse (8.) und Selvedin Shanmugarajah (36.) sorgten für eine komfortable Gästeführung, ehe Filippo Russo (82.) für die Hausherren nur noch verkürzen konnte.
Im Duell zwischen dem FC Marbach und FV Löchgau II gab es ein leistungsgerechtes 1:1. Besnik Rrusta brachte Marbach früh in Führung (14.), doch Felix Koppe glich für die Gäste in der 71. Minute aus.
Die Spvgg Besigheim musste sich TV Aldingen überraschend mit 1:2 geschlagen geben. Dominik Hoffmann traf doppelt für die Gäste (26., 74.), Pascal Wolter (88.) konnte für Besigheim nur noch verkürzen.
Spitzenreiter SV Germania Bietigheim setzte sich souverän mit 5:1 gegen AKV B.G. Ludwigsburg durch. Sami Hamza (41.), Jan Sonntag (66., 73.), Tim Kainz (89.) und Bence Nagy (90.+1) erzielten die Treffer für den Tabellenführer, während Flamur Nurshaba (66.) kurzzeitig verkürzen konnte.
Im spektakulärsten Spiel des Tages gewann TSV Münchingen mit 4:3 gegen TSV Schwieberdingen. Nach einem 1:3-Rückstand drehten Behar Hasanaj (18., 72.), Sabeur Ben Younes (57.) und Nikola Prkacin (90.) die Partie zugunsten des Aufsteigers.
