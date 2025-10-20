 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
0:7 und 1:6 - Kellerkinder geraten unter die Räder

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bot eine Mischung aus klaren Ergebnissen, spannenden Wendungen und torreichen Begegnungen. Während Tabellenführer SV Germania Bietigheim seine makellose Bilanz eindrucksvoll fortsetzte, feierten die Verfolger aus Münchingen und Heimsheim ebenfalls spektakuläre Siege. Am Tabellenende hingegen wird die Luft für die Abstiegskandidaten immer dünner.

Gestern, 11:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander Kornwestheim
0
0

In Bietigheim trennten sich die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der SV Salamander Kornwestheim torlos. Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie, in der die Defensivreihen dominierten und Torchancen Mangelware blieben.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV Merklingen
TV Pflugfelden
TV Pflugfelden
6
1
Abpfiff

Der TSV Merklingen feierte mit dem 6:1 gegen den TV Pflugfelden seinen bisher höchsten Saisonsieg. Matchwinner war Dzanan Mehicevic, der gleich fünfmal traf (17., 31., 32., 49., 77.). Emmanuel Alonso Garcia (13.) eröffnete das Torfestival, während Niko Jagas (58.) für den Ehrentreffer der Gäste sorgte.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV Heimsheim
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia Bietigheim
7
0
Abpfiff

TSV Heimsheim ließ NK Croatia Bietigheim beim 7:0 keine Chance. Ein Eigentor von Ciro Palmieri (4.) brachte die Hausherren früh auf Kurs, danach trafen Murat Gündüz (31.), Lino Widmaier (42., 89.), Mike Martin (83.) und Tim Widmaier (86., 90.) in einem einseitigen Spiel nach Belieben.

Gestern, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV Hessigheim
SV Pattonville
SV Pattonville
1
2
Abpfiff

TASV Hessigheim musste sich dem SV Pattonville mit 1:2 geschlagen geben. Tobias Uhse (8.) und Selvedin Shanmugarajah (36.) sorgten für eine komfortable Gästeführung, ehe Filippo Russo (82.) für die Hausherren nur noch verkürzen konnte.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Marbach
FC Marbach
FV Löchgau
FV Löchgau
1
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem FC Marbach und FV Löchgau II gab es ein leistungsgerechtes 1:1. Besnik Rrusta brachte Marbach früh in Führung (14.), doch Felix Koppe glich für die Gäste in der 71. Minute aus.

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg Besigheim
TV Aldingen
TV Aldingen
1
2
Abpfiff

Die Spvgg Besigheim musste sich TV Aldingen überraschend mit 1:2 geschlagen geben. Dominik Hoffmann traf doppelt für die Gäste (26., 74.), Pascal Wolter (88.) konnte für Besigheim nur noch verkürzen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania Bietigheim
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. Ludwigsburg
5
1
Abpfiff

Spitzenreiter SV Germania Bietigheim setzte sich souverän mit 5:1 gegen AKV B.G. Ludwigsburg durch. Sami Hamza (41.), Jan Sonntag (66., 73.), Tim Kainz (89.) und Bence Nagy (90.+1) erzielten die Treffer für den Tabellenführer, während Flamur Nurshaba (66.) kurzzeitig verkürzen konnte.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV Münchingen
TSV Schwieberdingen
TSV Schwieberdingen
4
3
Abpfiff

Im spektakulärsten Spiel des Tages gewann TSV Münchingen mit 4:3 gegen TSV Schwieberdingen. Nach einem 1:3-Rückstand drehten Behar Hasanaj (18., 72.), Sabeur Ben Younes (57.) und Nikola Prkacin (90.) die Partie zugunsten des Aufsteigers.

Aufrufe: 020.10.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor