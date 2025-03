0:7 über zwei Spiele: Garmisch-Partenkirchen verliert erneut beim TuS

Es bleibt dabei: Gegen den TuS Geretsried kann der 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Landesliga nicht gewinnen. Nach zwei Remis im Vorjahr, sind die Werdenfelser heuer komplett leer ausgegangen. Dem 0:4 im Hinspiel folgte am Samstag eine 0:3-Niederlage im Isaraustadion. Dabei hielten sich die Gäste über zwei Drittel der Partie schadlos und schafften es, das Spitzenteam fern des eigenen Tores zu halten. Ein Standard mit Beigeschmack zerstörte dann aber die Hoffnungen der Garmisch-Partenkirchner.

Stefan Schwinghammer nahm die Geschehnisse mehr oder weniger leidenschaftslos hin. Was oder wen hätte der Coach des 1. FC auch kritisieren sollen? Seine Mannschaft trotzte dem Ausfall dreier offensiven Stammkräfte, verschob als Kollektiv konsequent, suchte immer wieder nach Lösungen im Angriff. In Summe habe sie „den Kampf gut angenommen“, resümierte Schwinghammer. Die Geretsrieder waren das ballsichere Team, ohne aber ihren Tabellenstand in irgendeiner Form auf den Platz zu bringen. Tormöglichkeiten waren Mangelware. Aber einen Aufschrei gab es: Christoph Wiedenhofer ging nach einem Kontakt im Strafraum zu Boden. Der Unparteiische stand wenige Meter vom Geschehen entfernt und formte sogleich mit beiden Händen eine imaginäre Kugel: Ball gespielt.

Die Offensive der Gäste beinhaltete derweil einen Schuss von Elian Schmitt aus 20 Metern, zudem ein Solo von Jonas Ngusu, der von links zur Mitte zog und erst am vierten Gegenspieler hängen blieb. „Da hätte er abspielen müssen“, urteilt der Coach. Ngusu aber blieb einer der Aktivposten. Im zweiten Abschnitt hatte er die Führung auf dem Fuß, ehe er an Torhüter Lukas Günther scheiterte. „Weil er wieder abbremst“, erkannte Schwinghammer.