0:7! Teutonia Weiden kassiert Heimklatsche gegen Siegburger SV

Der Siegburger SV hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim FC Teutonia Weiden siegte die Mannschaft von Trainer Alexander Otto klar mit 7:0 (4:0) und fuhr damit den höchsten Saisonsieg ein. Für Weiden hingegen war die Partie ein Debakel.
Schon nach 18 Minuten war die Begegnung praktisch entschieden. William McIntosh (10.), Enes Yilmaz (13.) und Alexander-Tackie Sai (18.) trafen binnen acht Minuten, ehe Sai noch vor der Pause zum 0:4 erhöhte (38.). Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Überlegenheit der Gäste fort. Michael Ojesanmi (48.) legte früh das 0:5 nach, ehe die eingewechselten Sebastian Stupp (81.) und Alec Vinci (90.) das Ergebnis auf 0:7 hochschraubten.
Weiden-Coach Sawwas Panagiotidis tauschte gleich sechsmal, brachte unter anderem Vladislav Liharev im Tor, Argjend Pacolli und Fabian Brendel, doch die neue Formation fand nie ins Spiel. Panagiotidis reagierte bereits nach nicht einmal einer halben Stunde mit zwei frühen Wechseln. Doch auch das brachte keine Stabilität in die anfällige Defensive. In der Schlussphase kassierte Haydar Kilic die Ampelkarte (85.). Sportlicher Leiter Meik Kühnel sparte nicht mit deutlichen Worten: „Leider haben wir heute alles vermissen lassen, von den Basics bis hin zur Einstellung. Sowas darf uns in dieser Art und Weise nie wieder passieren.“
Ganz anders die Stimmung bei den Gästen. Otto freute sich über die klare Reaktion seiner Mannschaft: „Nach der Niederlage vom letzten Sonntag freue ich mich sehr, dass wir heute wieder – wie nach dem Pokalsieg am Mittwoch – souverän gewinnen konnten. Wichtig ist es, jetzt endlich Konstanz in unsere Leistung zu bringen.“
FC Teutonia Weiden – Siegburger SV 04 0:7
FC Teutonia Weiden: Vladislav Liharev, Baran Kilic, Tamer Tuncer (28. Lionel Kabuya-Badibanga), Argjend Pacolli, Fabian Brendel (63. Rüzgar Zorbozan), Marcus Peters, Meik Kühnel (46. Luca Barata), Haydar Kilic, Berat Gediktas, Shadrac-Don Futi (68. Gaël Deves), Bekir Gediktas (28. Firat Celik) - Trainer: Sawwas Panagiotidis
Siegburger SV 04: Jens Fikisi, Till Weingarten, Tim Keil, Oliver Gawenda, Leo Camara, Enes Yilmaz, Tariq-Emad Suleiman (74. Leon Mani), Yuta Sakamaki (77. Youness Benfarji), William James McIntosh (60. Nico Kuhbier), Michael Ojesanmi (61. Sebastian Stupp), Alexander-Tackie Sai (60. Alec Vinci) - Trainer: Alexander Otto
Schiedsrichter: Kim-Marcel Schwarzschultz - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 William James McIntosh (10.), 0:2 Enes Yilmaz (13.), 0:3 Alexander-Tackie Sai (18.), 0:4 Alexander-Tackie Sai (38.), 0:5 Michael Ojesanmi (48.), 0:6 Sebastian Stupp (81.), 0:7 Alec Vinci (90.)
Gelb-Rot: Haydar Kilic (85./FC Teutonia Weiden)