Meik Kühnel war nach der 0:7-Pleite gegen Teutonia Weiden bedient. – Foto: Elmar Cüpper

0:7! Teutonia Weiden kassiert Heimklatsche gegen Siegburger SV Teutonia bricht früh auseinander – Otto fordert jetzt Konstanz

Der Siegburger SV hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim FC Teutonia Weiden siegte die Mannschaft von Trainer Alexander Otto klar mit 7:0 (4:0) und fuhr damit den höchsten Saisonsieg ein. Für Weiden hingegen war die Partie ein Debakel.

Schon nach 18 Minuten war die Begegnung praktisch entschieden. William McIntosh (10.), Enes Yilmaz (13.) und Alexander-Tackie Sai (18.) trafen binnen acht Minuten, ehe Sai noch vor der Pause zum 0:4 erhöhte (38.). Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Überlegenheit der Gäste fort. Michael Ojesanmi (48.) legte früh das 0:5 nach, ehe die eingewechselten Sebastian Stupp (81.) und Alec Vinci (90.) das Ergebnis auf 0:7 hochschraubten.

Kühnel: "Haben alles vermissen lassen" Weiden-Coach Sawwas Panagiotidis tauschte gleich sechsmal, brachte unter anderem Vladislav Liharev im Tor, Argjend Pacolli und Fabian Brendel, doch die neue Formation fand nie ins Spiel. Panagiotidis reagierte bereits nach nicht einmal einer halben Stunde mit zwei frühen Wechseln. Doch auch das brachte keine Stabilität in die anfällige Defensive. In der Schlussphase kassierte Haydar Kilic die Ampelkarte (85.). Sportlicher Leiter Meik Kühnel sparte nicht mit deutlichen Worten: „Leider haben wir heute alles vermissen lassen, von den Basics bis hin zur Einstellung. Sowas darf uns in dieser Art und Weise nie wieder passieren.“