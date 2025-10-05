0:7-Pleite für den SV Unterweissach, TSV Gaildorf bleibt oben dran

 2025-10-02T08:44:29.515Z

Am siebten Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall konnten die Topteams Allmersbach und Gaildorf ihre Positionen festigen. Während die Topteams ihre Stärke unter Beweis stellten, kam es im Mittelfeld und Tabellenkeller zu spannenden Begegnungen, in denen jeder Punkt zählt.

Heute, 15:00 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
4
2
Abpfiff

Allmersbach drehte gegen TSV Nellmersbach ein zunächst rückständiges Spiel und siegte 4:2. Lionello Zaino brachte die Gäste in Führung (23.), doch Mario Greiner glich für Allmersbach kurz vor der Pause aus (45.+3). Nach Sascha Schmalz’ erneuter Gästeführung (61.) trafen Tim Wehrsig (68.), Marius Weller (72.) und erneut Mario Greiner (76.) zum verdienten Sieg der Hausherren.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
6
1
Abpfiff

TSV Gaildorf demonstrierte gegen TSV Obersontheim seine Offensivpower und gewann 6:1. Lukas Kopriva hatte die Gäste früh in Führung gebracht (1.), doch Liburn Memeti (50.), Philipp Kees (52.), Tom Berger (53. und 60.), Hendrik Franken (58.) und Serkan Uygun (70.) drehten die Partie eindrucksvoll.

Heute, 15:00 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
4
5
Abpfiff

SC Urbach unterlag der SGM Kreßberg mit 4:5. Das Ergebnis zeigt eine packende Partie mit vielen Treffern auf beiden Seiten.

Heute, 15:00 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
5
1
Abpfiff

SV Breuningsweiler musste gegen TSV Rudersberg eine deutliche 5:1-Niederlage hinnehmen. Tom Höschele (2. Eigentor) und Luca Friz (4. Eigentor) brachten die Gäste früh in Rückstand. Leonhard Anusic verkürzte für Rudersberg (24.), doch Oguz Dogan (32.), Tim Draeger (42.) und Yannik Moll (85.) sicherten den Sieg für Breuningsweiler.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
7
0
Abpfiff

TSV Schornbach feierte gegen SV Unterweissach einen klaren 7:0-Heimerfolg. Firat Kaya traf dreifach (1., 12., 70.), Giovanni Cristaldi (16.), Anas Hammouda (40.), Louis Dao (68., 73.) steuerten die weiteren Treffer bei und festigten die Tabellenspitze.

Heute, 16:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
2
0
Abpfiff

SG Oppenweiler-Strümpfelbach setzte sich gegen TSV Michelfeld 1954 mit 2:0 durch. Luca Krämer (42.) brachte die Hausherren in Führung, Even Stoppel sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für die Entscheidung.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
2
1
Abpfiff

TSV Schwaikheim besiegte TURA Untermünkheim mit 2:1. Kilian Müller (25.) und Pascal Conti (50.) legten die Basis für den Sieg, Markus Diether (75.) verkürzte nur noch.

Heute, 16:00 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
1
1
Abpfiff

VfL Mainhardt und TSV Schmiden trennten sich 1:1. Skender Godanci brachte die Gäste früh in Führung (6.), Taner Useinov verwandelte einen Foulelfmeter für Mainhardt (74.) und sicherte einen Punkt für den Aufsteiger.

