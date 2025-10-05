0:7-Pleite für den SV Unterweissach, TSV Gaildorf bleibt oben dran
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags
Am siebten Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall konnten die Topteams Allmersbach und Gaildorf ihre Positionen festigen. Während die Topteams ihre Stärke unter Beweis stellten, kam es im Mittelfeld und Tabellenkeller zu spannenden Begegnungen, in denen jeder Punkt zählt.
Allmersbach drehte gegen TSV Nellmersbach ein zunächst rückständiges Spiel und siegte 4:2. Lionello Zaino brachte die Gäste in Führung (23.), doch Mario Greiner glich für Allmersbach kurz vor der Pause aus (45.+3). Nach Sascha Schmalz’ erneuter Gästeführung (61.) trafen Tim Wehrsig (68.), Marius Weller (72.) und erneut Mario Greiner (76.) zum verdienten Sieg der Hausherren.
TSV Gaildorf demonstrierte gegen TSV Obersontheim seine Offensivpower und gewann 6:1. Lukas Kopriva hatte die Gäste früh in Führung gebracht (1.), doch Liburn Memeti (50.), Philipp Kees (52.), Tom Berger (53. und 60.), Hendrik Franken (58.) und Serkan Uygun (70.) drehten die Partie eindrucksvoll.
SC Urbach unterlag der SGM Kreßberg mit 4:5. Das Ergebnis zeigt eine packende Partie mit vielen Treffern auf beiden Seiten.
SV Breuningsweiler musste gegen TSV Rudersberg eine deutliche 5:1-Niederlage hinnehmen. Tom Höschele (2. Eigentor) und Luca Friz (4. Eigentor) brachten die Gäste früh in Rückstand. Leonhard Anusic verkürzte für Rudersberg (24.), doch Oguz Dogan (32.), Tim Draeger (42.) und Yannik Moll (85.) sicherten den Sieg für Breuningsweiler.
TSV Schornbach feierte gegen SV Unterweissach einen klaren 7:0-Heimerfolg. Firat Kaya traf dreifach (1., 12., 70.), Giovanni Cristaldi (16.), Anas Hammouda (40.), Louis Dao (68., 73.) steuerten die weiteren Treffer bei und festigten die Tabellenspitze.
SG Oppenweiler-Strümpfelbach setzte sich gegen TSV Michelfeld 1954 mit 2:0 durch. Luca Krämer (42.) brachte die Hausherren in Führung, Even Stoppel sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für die Entscheidung.
TSV Schwaikheim besiegte TURA Untermünkheim mit 2:1. Kilian Müller (25.) und Pascal Conti (50.) legten die Basis für den Sieg, Markus Diether (75.) verkürzte nur noch.
VfL Mainhardt und TSV Schmiden trennten sich 1:1. Skender Godanci brachte die Gäste früh in Führung (6.), Taner Useinov verwandelte einen Foulelfmeter für Mainhardt (74.) und sicherte einen Punkt für den Aufsteiger.
