Jede Menge zu tun: Wormatia-Trainer Anouar Ddaou (rechts) war mit seiner Mannschaft im ersten Testspiel des Jahres chancenlos. Links im Bild: Athletik-Trainer Nico Elias. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

0:7-Packung im ersten Test des Jahres für Wormatia Worms Oberligist VfR Wormatia Worms kassiert herbe Testspiel-Pleite gegen die U21 von Eintracht Frankfurt

Dreieich/Worms. Eine herbe 0:7 (0:2)-Testspiel-Pleite bei der U21 von Eintracht Frankfurt am Fehlen dreier etatmäßiger Innenverteidiger festzumachen, wäre wohl falsch. Stattdessen waren die jungen Fußballer des Hessenliga-Tabellenführers der Wormser Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou in jeglicher Hinsicht überlegen. Chancen erspielten sich aber beide Mannschaften, deutlich mehr davon die Frankfurter, die bis zur 70. Minute dennoch „nur” mit 2:0 führten - anschließend fielen die Wormaten dann aber noch völlig auseinander.

Dass im Abwehrzentrum die Not bei den Wormsern zu Jahresbeginn besonders groß ist, zeigte sich schon beim Trainingsauftakt. Denn da war keiner mit von der Partie. Kapitän Altin Vrella pausiert wegen einer Hand-OP, Leo Klein befindet sich im Aufbautraining und Luca Baderschneider fehlt aktuell noch berufsbedingt.

VfR-Gastspieler mit Wormatia-Vergangenheit Beim Testspiel in Dreiech stand dafür ein alter Bekannter für die Wormaten auf dem Platz: Kosuke Ota. Der 27-jährige japanische Abwehrspieler trug bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison das Trikot der Wormser, kam unter dem damaligen VfR-Trainer Marco Reifenscheidt auf 13 zumeist überzeugende Ligaeinsätze (ein Tor) und verabschiedete sich dann im Sommer von der Alzeyer Straße. Seitdem ist er vereinslos und könnte den VfR nun ein zweites Mal im Verlauf einer Rückserie verstärken. Bei der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt kam Ota für die Wormser in der 60. Minute ins Spiel und erlebte eine Schlussphase, in der die U21-Spieler der Eintracht mit den Wormsern Katz und Maus spielten und innerhalb von 20 Minuten von 2:0 auf 7:0 (!) stellten. Neben den drei Innenverteidigern Vrella, Baderschneider und Klein, fehlten den Nibelungenstädtern bei den Adlerträgern auch Spielmacher Mert Özkaya (Fußprellung) und Noah Maier (krank).