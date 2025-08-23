0:7! - Okriftel wird überrollt

Dabei begann die Partie aus Sicht der Germania durchaus vielversprechend. Im Vergleich zu den vorherigen Begegnungen agierte Okriftel deutlich defensiver, stand zunächst kompakt und ließ nur wenig zu. Lediglich in der Offensive fehlte es an Ideen und Durchschlagskraft, um die Dietkirchener Abwehr ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Der Knackpunkt der Partie ereignete sich in der 30. Minute, als Okriftels Stammtorwart Maximilian Dapprich verletzungsbedingt vom Platz musste. Ersatzkeeper Cedric Kippert unterlief kurz darauf ein folgenschwerer Fehler, den Dennis Leukel eiskalt zum 1:0 nutzte (30.). "So etwas tut weh, kann aber passieren", urteilte Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter der Germania. Nur neun Minuten später erhöhte erneut Leukel auf 2:0, bevor Kevin Kratz mit dem Pausenpfiff das 3:0 markierte.

Die erhoffte Okrifteler-Reaktion blieb im zweiten Durchgang auch weiter aus. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff traf Kratz erneut - 4:0 (46.). Spätestens ab diesem Zeitpunkt war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. In der Schlussphase erhöhten Paul Steinhauer (83.) sowie zweimal Dennis Leukel (84., 89.) auf den Endstand von 7:0.

„Was nach dem 1:0 passiert ist, ist für mich bislang noch unerklärlich“, zeigte sich FCO-Sportleiter Mevlüt Yavuz nach dem Abpfiff sichtlich konsterniert. „Wir haben uns komplett aufgegeben, die Köpfe hängen lassen und keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. So geht das nicht. Wir müssen uns dringend zusammensetzen und darüber sprechen.“

Mit nun 0 Punkten und 17 Gegentoren aus vier Spielen ist die Lage für den FC Germania Okriftel denkbar schlecht. In der kommenden Woche trifft der FCO im Kellerduell zu Hause auf die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg (So., 31.08., 15:30).