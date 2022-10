0:7-Klatsche für die SG Sponsheim/Dromersheim Der A-Klassist verliert deutlich gegen die Verbandsliga-Reserve der TSG Bretzenheim +++ Sebastian Popp und Rakeem Bott treffen jeweils doppelt

„Die erste Halbzeit war wirklich ganz hervorragend, eine der besten Halbzeiten, die wir gespielt haben in dieser Runde“, betonte SG-Urgestein Clemens Mitterdorfer, der gemeinsam mit Quirin Schmitt als Coach der vierfach ersatzgeschwächten Sponsheimer einsprang. „Wir mussten klar mit 1:0, 2:0 oder sogar 3:0 in Führung gehen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns leider nicht mehr so präsentiert, wie man das von uns gewohnt ist.“ Jetzt waren die 46er klar stärker – und nach dem dritten TSG-Treffer brachen alle Dämme. „Da ging auch nichts mehr, der Kopf war leer.“ Doch tragisch sei das Debakel keinesfalls. „Für uns heißt es Mund abwischen“, so Mitterdorfer. „Das war ja nur ein Bonusspiel.“