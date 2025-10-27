0:6-Klatsche – Sonsbecker Talfahrt setzt sich in Essen fort

Der SV Sonsbeck hat die Talfahrt in der Oberliga auf der Bezirkssportanlage Schetters Busch nicht stoppen können. Bei der Spielvereinigung Schonnebeck kassierte das Team von Heinrich Losing die vierte Niederlage in Serie. Bereits nach sieben Minuten war der Matchplan der weiterhin personell arg gebeutelten Sonsbecker hinfällig. Da stand’s schon 0:2. Am Ende hieß es 6:0 (3:0) für die Hausherren. Es war die höchste Saison-Niederlage der Rot-Weißen, die ohne Kapitän Robin Schoofs, Klaus Keisers, Niklas Binn und Jannis Pütz auskommen mussten.

Einen gebrauchten Tag erlebte vor allem Kenan Mehmedovic vor 219 Zuschauern, der Schlussmann der Sonsbecker. Durch einen Blackout des Keepers gingen die Essener in Führung. Mehmedovic wollte den Ball an der Strafraumgrenze in den Fuß von Ruben Martens spielen, stattdessen landete das Leder aber bei Lennon Jung, der für Robin Andre Brandner auflegte – 0:1 nach vier Minuten. Und der nächste Angriff der Schonnebecker landete erneut im Netz der Losing-Elf. Brandner gewann das Kopfballduell in der Box gegen Tobias Meier (7.).

Die Sonsbecker waren total verunsichert und kamen nicht rein in die Partie. Die Essener waren schneller und machten den fitteren Eindruck. Zahlreiche falsche Entscheidungen der Gäste führten zu weiteren Gegenstößen. In der 26. Minute vertändelte Mehmedovic den Ball vor seinem Kasten, doch Brandner verpasste das 3:0, weil sich der Keeper das Leder zurückholte. Doch wenig später fing sich der SVS das dritte Gegentor. Jung erhöhte mit einem Flachschuss. In der Offensive der Gäste mit Marco De Stefano vorne in der zentralen Position lief nichts zusammen.

Losing: "So eine Situation habe ich noch nicht erlebt"

Wie heikel die personelle Situation derzeit ist, zeigt die Startelf-Nominierung von Außenverteidiger Florian Josip Berisic, der im Angriff auflief. Auf der Bank saß unter anderem A-Junior Kimon Beckovic. „Er hat in dieser Woche die Seniorenerklärung erhalten“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen. Er wurde wie Mahmud Sahintürk, der zehn Tage nicht trainiert hatte, eingewechselt. Losing räumte Fehler bei der Kaderplanung ein: „Personell ist das brutal. So eine Situation habe ich noch nicht erlebt. Ein vernünftiges Training ist nicht möglich. Wir hätten uns im Sommer breiter aufstellen müssen. Das fliegt uns jetzt um die Ohren. Das passiert mir nicht mehr. Ich gehe nur noch mit einem Kader mit mindestens 23 Feldspielern in die Saison.“

Nach der Pause hatten die Sonsbecker zwar mehr Offensivaktionen, blieben aber vor dem Tor harmlos. Die weiteren Gegentreffer fielen durch Dacian Baraza (55.), Niko Bosniak (60.) sowie Alpha Kourouma (88.). Die letzte Szene gehörte Mehmedovic, der in der Schlussminute mit einer Glanztat das 0:7 verhinderte.

Es spielten: Mehmedovic; Meier, Martens (86. Beckovic), P. Elspaß (79. C. Elspaß), Leurs, Janßen, Krajac (86. Güngör), Pokora, Berisic, De Stefano (79. Sahintürk).