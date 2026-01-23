0:6-Debakel weckt Aufsteiger AC Italia auf

Erfolgreicher Protest Auch die drei Zähler aus der mit 4:2 gewonnenen Partie am letzten Spieltag beim ASV Tiefenbroich bleiben auf dem Konto des letztjährigen Aufsteigers. Hintergrund: Die Ratinger legten Protest ein, waren der Meinung, dass ein AC-Akteur zweimal vom Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt bekam und mit Gelb-Rot vom Platz hätte gestellt werden müssen. In der notwendig gewordenen Spruchkammersitzung wurde die Angelegenheit geklärt – zugunsten der Hildener, die demzufolge mit 24 Punkten und einem Torverhältnis von 39:31 in die zweite Serie starten. Die beginnt am 1. Februar beim TSV Urdenbach. Bei der Saisonpremiere im vergangenen August siegte das Team des Trainerduos Thomas Priebke (34) und Patrick Loewenau (32) gegen den Bezirksliga-Absteiger mit 5:3. Ein spektakulärer Auftakt für den Liga-Neuling, der bis zur 80. Minute noch 1:3 hinten lag, dann aber mit einem furiosen Endspurt noch die Wende schaffte. Auch durch zwei Treffer von Jannis Remhof, dem mit 14 Toren (und sechs Assists) aktuell besten Scorer. Es folgten die zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams VfL Benrath (1:4) und SC Unterbach (2:3): Der Ligaalltag hatte die Hildener eingeholt. Nach dem krachenden 0:6 am 19. Oktober gegen Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf schrillten erstmals die Alarmglocken an der Schützenstraße.

Hallo-Wach-Effekt „Diese Pleite hatte bei uns eine Art Hallo-Wach-Effekt zur Folge. Wir haben uns zusammengesetzt und analysiert, was wir besser machen müssen und wie wir das auf dem Platz umsetzen. Das 0:0 eine Woche darauf im Derby gegen 05/06 war bereits ein positiver Anfang. Danach lief es richtig gut. Auch deshalb, weil alle den Ernst der Lage erkannt hatten und mit einer wesentlich besseren, den höheren Anforderungen der Kreisliga A gerecht werdenden Einstellung in die Spiele gingen. Beim 2:0-Sieg Mitte Oktober gegen den derzeitigen Vierten Türkgücü Ratingen zeigten die Jungs, was sie wirklich drauf haben“, blickt Thomas Priebke zurück. Auch Mario Tassone, der rührige 1. Vorsitzende des AC Italia, erinnert sich an diese kritische Saisonphase: „Wir führten seinerzeit intensive Gespräche, nahmen das Trainerteam und erst recht die Spieler in die Pflicht. Uns allen war ja klar, dass es so nicht weiter gehen konnte. Gleichzeitig sprachen wir als Vorstand den Jungs aber auch unser Vertrauen aus. Im Nachhinein können wir feststellen, dass alle ihre Lektion verstanden und, wie man so schön sagt, geliefert haben. Dennoch müssen wir in der Rückrunde natürlich ein paar Punkte mehr holen als bisher, um in die gesicherte Tabellenregion vorzustoßen.“