0:6-Debakel weckt Aufsteiger AC Italia auf

Mit einem bemerkenswerten Schlussspurt kletterte der AC Italia Hilden in der Kreisliga A Düsseldorf noch auf den elften Tabellenplatz. Und das mit 15 Punkten aus den letzten (ungeschlagenen) sieben Begegnungen.
Auch die drei Zähler aus der mit 4:2 gewonnenen Partie am letzten Spieltag beim ASV Tiefenbroich bleiben auf dem Konto des letztjährigen Aufsteigers. Hintergrund: Die Ratinger legten Protest ein, waren der Meinung, dass ein AC-Akteur zweimal vom Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt bekam und mit Gelb-Rot vom Platz hätte gestellt werden müssen. In der notwendig gewordenen Spruchkammersitzung wurde die Angelegenheit geklärt – zugunsten der Hildener, die demzufolge mit 24 Punkten und einem Torverhältnis von 39:31 in die zweite Serie starten. Die beginnt am 1. Februar beim TSV Urdenbach.
Es folgten die zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams VfL Benrath (1:4) und SC Unterbach (2:3): Der Ligaalltag hatte die Hildener eingeholt. Nach dem krachenden 0:6 am 19. Oktober gegen Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf schrillten erstmals die Alarmglocken an der Schützenstraße.
„Diese Pleite hatte bei uns eine Art Hallo-Wach-Effekt zur Folge. Wir haben uns zusammengesetzt und analysiert, was wir besser machen müssen und wie wir das auf dem Platz umsetzen. Das 0:0 eine Woche darauf im Derby gegen 05/06 war bereits ein positiver Anfang. Danach lief es richtig gut. Auch deshalb, weil alle den Ernst der Lage erkannt hatten und mit einer wesentlich besseren, den höheren Anforderungen der Kreisliga A gerecht werdenden Einstellung in die Spiele gingen. Beim 2:0-Sieg Mitte Oktober gegen den derzeitigen Vierten Türkgücü Ratingen zeigten die Jungs, was sie wirklich drauf haben“, blickt Thomas Priebke zurück.
Auch Mario Tassone, der rührige 1. Vorsitzende des AC Italia, erinnert sich an diese kritische Saisonphase: „Wir führten seinerzeit intensive Gespräche, nahmen das Trainerteam und erst recht die Spieler in die Pflicht. Uns allen war ja klar, dass es so nicht weiter gehen konnte. Gleichzeitig sprachen wir als Vorstand den Jungs aber auch unser Vertrauen aus. Im Nachhinein können wir feststellen, dass alle ihre Lektion verstanden und, wie man so schön sagt, geliefert haben. Dennoch müssen wir in der Rückrunde natürlich ein paar Punkte mehr holen als bisher, um in die gesicherte Tabellenregion vorzustoßen.“
Um eine einigermaßen sorgenfreie Rückrunde zu gewährleisten, wurde der Kader verstärkt. Mit Lilian Stirbu (29 Jahre, Mittelfeld) und Robert-Andrei Ciopeica (25 – Mittelfeld) wurden zwei erfahrene Akteure von der SG Benrath-Hassels II verpflichtet. Jason Beiler (19), ein talentierter, ebenfalls in der Kreisliga A bewährter Mittelfeldmann, kommt vom Orts- und Ligarivalen SpVg. 05/06. Einziger Abgang ist der zum SV Wersten 04 III wechselnde zweite Torhüter Dominik Schillings.
Was die Erwartungen an die Rückrunde angeht, sprechen Mario Tassone und Thomas Priebke eine Sprache: „Erster Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Dazu hoffen wir, dass sich die drei Zugänge schnell integrieren und uns direkt weiter helfen. Dazu glauben wir, dass sich die Mannschaft, die sich zuletzt immer besser an die höheren Anforderungen in der Kreisliga A gewöhnt hat, sportlich weiter entwickelt.“
Beim Hildener Futsal-Hallen-Masters landete Italia nach dem 2:0-Erfolg im kleinen Finale gegen den MSV II auf Rang drei. Ein erstes Testspiel gegen den B-Kreisligisten SC Unterbach II endete nach Toren von Tugay Kaan Sezek (20.), Khalid Boyraoua (43.) und Benjamin Dykoff (64.) mit einem 3:3-Unentschieden. Die Generalprobe folgt nun an diesem Sonntag um 15 Uhr an der Schützenstraße gegen den SV Burgaltendorf II (Essen).
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: