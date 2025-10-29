0:6, 1:7, »Auflösungserscheinungen« - und nun, FC Coburg?

Diese Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache. In den vergangenen beiden Spiele schoss der FC Coburg nur ein Tor, kassierte aber 13. Dass diese Partien verloren gegangen sind, dürfte angesichts dieser Bilanz offensichtlich sein. Doch was nun? Trainer Carl-Philipp "Calle" Schiebel im FuPa-Interview...

1:7 gegen Ingolstadt II, 0:6 gegen Weiden - Calle, was sind Deine ersten Gedanken, wenn Du diese deutlichen Ergebnisse hörst?

Dass wir an den beiden Tagen aus verschiedenen Gründen nicht wettbewerbsfähig waren. Reine Ergebnis-, oder auch eine Leistungs-Krise?

Wenn man zwei solche Klatschen innerhalb von einer Woche bekommt, dann kann man nicht nur von einer Ergebnis-Krise sprechen.

Waren das "nur" zwei Ausrutscher, oder muss man sich um den FC Coburg ernsthafte Sorgen machen? Stellst Du Auflösungserscheinungen fest?

Wenn wir so auftreten, muss man sich natürlich Sorgen machen. In den beiden Spielen hatten wir definitiv Auflösungserscheinungen - sonst verliert man nicht so deutlich. Dass wir auch mal brutale Rückschläge erleiden werden, vor allem in einer Phase, wo uns sage und schreibe zehn Spieler fehlen, tut uns selber sehr weh, ist aber auch einfach im Rahmen des Möglichen.

Trotz deftiger Pleiten weiß Calle Schiebel noch, in welche Richtung es gehen soll. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitophotography

Nach der Pleite hast Du selbstkritisch festgestellt, dass Du Dein Team taktisch ins offene Messer hast laufen lassen. Geht diese Niederlage also einzig und alleine auf Deine Kappe? Gespielt hat ja die Mannschaft dann doch auch selber...

Jede Niederlage geht mit auf meine Kappe. Ich bereite die Mannschaft unter der Woche vor und gebe die Idee mit. Wenn es dann nicht reicht - aus welchem Grund auch immer - muss ich dafür gerade stehen!