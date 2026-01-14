05er-Fußballschule beim RSV Würges

Der RSV Würges startet durch! Als offizieller Clubpartner des 1. FSV Mainz 05 findet zum ersten Mal die 05er-Fußballschule im „Goldenen Grund“ statt! Vom 14.05. bis 17.05.2026 verwandelt sich das Stadion „Goldener Grund“ in eine große Fußball-Arena voller Action, Teamgeist und Profi-Feeling. Mitmachen können alle fußballbegeisterten Kids von 6 bis 13 Jahren. Für alle Keeper gibt es zusätzlich ein spezielles Torwarttraining, das direkt bei der Anmeldung ausgewählt werden kann.

In insgesamt acht intensiven, altersgerechten Trainingseinheiten zeigen die lizenzierten Coaches der 05er-Fußballschule, wie echte Profis trainieren. Mittags werden die Kinder bestens versorgt – und frisches Trinkwasser steht jederzeit bereit. Zum Camp-Start bekommt jedes Kind ein komplettes Mainz-05-Trainingsoutfit (Trikot, Hose, Stutzen) sowie eine coole FSV-Trinkflasche. Und zum krönenden Abschluss warten eine Urkunde, ein Pokal und als Highlight ein Gutschein für ein Heimspiel des 1. FSV Mainz 05 auf alle Teilnehmer.