0:5 – VfR Horst erlebt bitteren Abschluss vor der Winterpause

Der VfR Horst hat am neunzehnten und letzten Spieltag vor der Winterpause eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Der Aufsteiger unterlag dem Ratzeburger SV deutlich mit 0:5 und blieb dabei in allen Belangen hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Gäste legten früh den Grundstein für den Auswärtserfolg und nutzten die Standardsituationen konsequent aus.

Bereits in der dritten Minute traf Lennart Jacobsen zum 0:1. Nach einer knappen Viertelstunde erhöhte Thorge Schlüter (sechzehnte Minute), ehe Michael Meier in der dreiundzwanzigsten Minute das 0:3 folgen ließ. Kurz vor der Pause sorgte Alireza Asadollahi in der vierten Minute der Nachspielzeit für das 0:4. Nach dem Seitenwechsel stellte Sören Todt per Foulelfmeter auf 0:5 (sechzigste Minute). Alle fünf Treffer fielen nach Standardsituationen.

Horsts Trainer Thorben Reibe zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch. „Es war natürlich ein komplett enttäuschender Jahresabschluss für uns, haben wir uns sicherlich anders vorgestellt. Aber irgendwie hat sich das leider auch ein bisschen angedeutet, schon in der Woche, dass die richtige Stimmung irgendwie nicht da war auf dem Spiel. Das hat man dann auch im Spiel gemerkt“, sagte er. Der Gegner sei wacher gewesen und habe „viel mehr Körpersprache“ gezeigt. Entscheidend sei zudem die Entschlossenheit Ratzeburgs bei Standards gewesen. „Dass wir nicht den letzten Bock drauf hatten, das Tor zu verteidigen. Dadurch hat der Wille dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben.“

Trotz der deutlichen Niederlage blickt Reibe optimistisch nach vorn: „Wir lassen uns davon nicht unterkriegen, wissen, dass wir Aufsteiger sind. Dass es keine einfache Saison für uns ist. Dafür stehen wir sehr gut da. Das nehmen wir mit aus der Hinrunde. Und dann greifen wir in der Rückrunde wieder neu an.“