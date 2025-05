0:5 verdirbt Biebesheim nicht die Kerb-Vorfreude

Kreis Groß-Gerau. In einer vorgezogenen Partie – aufgrund der Kerb in Biebesheim am Wochenende – gelang Rot-Weiß Darmstadt II in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau gegen den SV Olympia Biebesheim ein souveräner 5:0 (2:0)-Erfolg. Die Gastgeber waren direkt mit Spielbeginn die aktivere Mannschaft und sorgten mit einem Doppelschlag durch Kadir Caliskanoglu (30.) und Tim Fuchs (31./Foulelfmeter) früh für die Vorentscheidung.