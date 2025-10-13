– Foto: SSG Halvestorf

0:5-Pleite für den Aufsteiger – Grincenko-Elf findet nie ins Spiel Trainer fordert Reaktion gegen OSV Hannover

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat am zwölften Spieltag der Landesliga Hannover eine bittere Niederlage kassiert. Beim 1. FC Wunstorf unterlag der Aufsteiger deutlich mit 0:5 (0:4) und blieb dabei über weite Strecken chancenlos. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie praktisch entschieden.

Wunstorf begann mit enormem Tempo und stellte die Halvestorfer Defensive früh vor unlösbare Aufgaben. Berkan-Ibrahim Cakir traf nach nur sechs Minuten zur Führung, Jos Homeier (24.) und Doppeltorschütze Xelat Atalan (29., 44.) bauten das Ergebnis noch vor der Pause auf 4:0 aus. In der Nachspielzeit setzte Prince-Duah Yeboah mit dem 5:0 den Schlusspunkt. Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf FC Wunstorf SSG Halvestorf-Herkendorf Halvestorf-H 5 0 Abpfiff + Video

Trainer Artjom Grincenko nahm die Niederlage realistisch ein: „Nach so einem 5:0 macht natürlich so ein Nachbericht keinen Spaß, aber es war verdient“, sagte er. „Wir haben in der ersten Halbzeit gar keine Sonne gesehen. Wunstorf hat ein gutes Spiel gemacht, hatte einen Matchplan, den wir durch individuelle Fehler zu schnell über den Haufen geworfen haben.“ Erst nach der Pause stabilisierte sich die SSG etwas, ohne jedoch gefährlich zu werden. „Wir haben uns dann ein bisschen zusammengerissen“, so Grincenko, der allerdings betonte, dass seine Mannschaft derzeit personell geschwächt sei: „Wir hatten eine Krankheitswelle, aber das soll keine Ausrede sein.“