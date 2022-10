0:5-Klatsche beim FSV Ochtrup

Nachdem die letzten beiden Spiele in Metelen und gegen Hauenhorst mit einem 4:1 und einem 5:1 endeten, kam gestern das böse Erwachen. Mit 0:5 endete die Partie beim FSV Ochtrup.

Gespielt wurde auf dem neuen Hybridrasen am Könige und Grafen Sportwerk in Ochtrup. Ein sehr gewöhnungsbedürftiges Geläuf, das trotz Trockenheit extrem rutschig war. Vor allem die Gäste verloren desöfteren den Halt und fanden sich auf dem Hosenboden wieder. So auch beim 1:0 durch Marvin Haumering nach einer Ecke von Markus Weidel, bei der Keeper Maurice Telgmann wegrutschte (32.). Kurz vor dem Pausentee musste der Leerer Keeper zweimal in höchster Not retten (42.). Leer besaß durch Gerold Laschke (10.), Marcel Thiemann (21.) und Max Joormann, dessen Freistoß Rafael Romero Ponce klasse parierte (33.), drei gute Chancen in der 1. Halbzeit.