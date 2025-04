0:5 – Klare Heimpleite gegen den Spitzenreiter aus Sögel

Der SC Blau-Weiß Papenburg 3 musste am Wochenende die nächste deutliche Heimniederlage hinnehmen – mit 0:5 unterlag man dem Tabellenführer aus Sögel deutlich. Trainer Martin setzte auf eine umgebaute Startelf mit gleich drei A-Jugendspielern (Mersmann, Dickebohm, Deik Schepers) und einer defensiv ausgerichteten Fünferkette. Doch der Matchplan war früh Makulatur: Bereits nach neun Minuten führte ein Abwehrfehler zum 0:1.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Trotz des frühen Rückstands stabilisierte sich das Team zunächst, ließ kaum klare Chancen zu – offensiv jedoch blieb der SV komplett harmlos und brachte keinen einzigen Schuss aufs Tor. Kurz vor der Pause dann der komplette Einbruch: In der 41., 43. und 45. Minute schlug Sögel dreimal eiskalt zu – die Partie war zur Halbzeit entschieden.

Nach dem Seitenwechsel folgte mit dem 0:5 in der 52. Minute der nächste Nackenschlag, doch danach kämpfte sich die Mannschaft zurück, hielt zumindest den Schaden in Grenzen. Trotz einiger kleiner Annäherungen in der Schlussphase blieb es beim torlosen Auftritt.