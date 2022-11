05 II: Zu viele Einladungen an den Gegner Mainzer verlieren im U23-Duell beim VfB Stuttgart und beenden die Hinrunde auf Platz sieben

Stuttgart . Die zweite Regionalliga-Niederlage am Stück fingen sich die U23-Fußballer des FSV Mainz 05 beim Bundesliga-Unterbau des VfB Stuttgart ein. „Wir haben ihnen drei ihrer vier Tore geschenkt“, blickt Trainer Jan Siewert auf das 1:4 (1:2). Bei einer Flanke war Julian Kudala am zweiten Pfosten frei (17.). Kaito Mizutas Rückpass zu 05-Keeper Tristan Mohn führte zum Foulelfmeter, der die Schwaben in Front brachte (Noah Ganau/36.). Als David Mamutovic bei einem Stuttgarter Tiefenball ausrutschte und auch sonst kein Verteidiger nachkam, hatte Ganau freie Bahn (48.). Mattis Hoppe legte kurz vor Schluss nach (89.), als der FSV nach Leon Petös Roter Karte (80.) nur noch zu zehnt war.