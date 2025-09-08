 2025-09-04T13:21:47.781Z

05 II zerlegt Werratal – 5:5-Spektakel bei RSV gegen Sparta

Bezirksliga Braunschweig 4: Landolfshausen/Seulingen behauptet Spitze, Nörten dreht spät gegen Dostluk

Ein torreicher 5. Spieltag mit klaren Statements an der Spitze: Landolfshausen/Seulingen bleibt Tabellenführer, die Zweitvertretung von Göttingen 05 überrollt Werratal nach der Pause. In Göttingen endet das Duell zwischen RSV und Sparta in einem wilden 5:5, während Nörten-Hardenberg gegen Dostluk binnen zwölf Minuten das Spiel dreht. Lenglern siegt in der Nachspielzeit, SCW gewinnt auswärts, Petershütte entführt drei Zähler aus Rotenberg.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
3
1
Abpfiff

SSV Nörten-Hardenberg (4.) – VfR Dostluk Osterode (16.) 3:1

Dostluk ging spät durch Boran in Führung (72.), doch Nörten schlug binnen zwölf Minuten zurück: Ehrhardt (78.), Hebeler (80.) und Duymelinck (84.). Nörten steht mit 10 Punkten auf Rang vier, Dostluk bleibt mit 1 Zähler Letzter.

Gestern, 10:45 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
5
1
Abpfiff

1. SC Göttingen 05 II (2.) – SG Werratal 2000 (5.) 5:1

Werratal führte früh durch Armbrust (4.), doch die 05-Reserve drehte nach dem Wechsel auf: Ewert (47./85.), Samvelyan (51./69.) und Schöngart (73.) trafen für den klaren Heimsieg. Die Gastgeber sind mit 11 Punkten Zweiter, Werratal hält mit 9 Zählern Rang fünf.

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
2
1
Abpfiff

TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) – SG Bergdörfer (7.) 2:1

Lippenat stellte früh die Führung her (12.), Bode glich vor der Pause aus (35.). Meck entschied die umkämpfte Partie spät (78.). Der TSV behauptet mit 12 Punkten die Spitze, Bergdörfer ist mit 8 Zählern Siebter.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
0
1
Abpfiff

SV Rotenberg (15.) – TuSpo Petershütte (9.) 0:1

Ein Eigentor von Stange entschied das Spiel zugunsten der Gäste (15.). Petershütte verteidigte konzentriert und ließ Rotenberg kaum zwingende Chancen. Rotenberg bleibt mit 1 Punkt Vorletzter, TuSpo steht mit 8 Zählern auf Rang neun.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
3
2
Abpfiff

SG Lenglern (11.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (13.) 3:2

Nach der Gästeführung durch Ramadani (46.) glich T. Armbrecht aus (65.), ehe Müller (81.) die Gäste erneut nach vorn brachte. Pergjegjaj (85.) und Setje-Eilers (90.) drehten die Partie spät zugunsten der Gastgeber. Lenglern verbessert sich mit 6 Punkten auf Rang elf, Groß Ellershausen steht bei 4 Zählern auf Platz 13.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
1
2
Abpfiff

SG Niedernjesa v.1925 (12.) – SCW Göttingen (6.) 1:2

Pfitzner brachte den Aufsteiger früh in Front (4.), doch Peters (69.) und Sielaff (81.) sorgten für die Wende. SCW verteidigte die knappe Führung souverän bis zum Abpfiff. Niedernjesa bleibt mit 6 Punkten Zwölfter, SCW hat 8 Zähler und verbessert sich auf Rang sechs.

Gestern, 15:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
5
5
Abpfiff

RSV Göttingen (8.) – Sparta Göttingen (10.) 5:5

In einer wilden zweiten Hälfte wechselte die Führung mehrfach: Für RSV trafen Pöge (46.), D. Jühne (51./67.), Perczynski (61.) und Pachon Campos (90.), für Sparta Dalil (45./70.), Gleitze (58.), Podolczak (62.) und Yeboah (81.). Am Ende steht ein Remis. RSV bleibt mit 8 Punkten Achter, Sparta hat 7 Zähler und rangiert auf Platz zehn.

