05 II zerlegt Werratal – 5:5-Spektakel bei RSV gegen Sparta

Ein torreicher 5. Spieltag mit klaren Statements an der Spitze: Landolfshausen/Seulingen bleibt Tabellenführer, die Zweitvertretung von Göttingen 05 überrollt Werratal nach der Pause. In Göttingen endet das Duell zwischen RSV und Sparta in einem wilden 5:5, während Nörten-Hardenberg gegen Dostluk binnen zwölf Minuten das Spiel dreht. Lenglern siegt in der Nachspielzeit, SCW gewinnt auswärts, Petershütte entführt drei Zähler aus Rotenberg.

Werratal führte früh durch Armbrust (4.), doch die 05-Reserve drehte nach dem Wechsel auf: Ewert (47./85.), Samvelyan (51./69.) und Schöngart (73.) trafen für den klaren Heimsieg. Die Gastgeber sind mit 11 Punkten Zweiter, Werratal hält mit 9 Zählern Rang fünf.

Dostluk ging spät durch Boran in Führung (72.), doch Nörten schlug binnen zwölf Minuten zurück: Ehrhardt (78.), Hebeler (80.) und Duymelinck (84.). Nörten steht mit 10 Punkten auf Rang vier, Dostluk bleibt mit 1 Zähler Letzter.

Ein Eigentor von Stange entschied das Spiel zugunsten der Gäste (15.). Petershütte verteidigte konzentriert und ließ Rotenberg kaum zwingende Chancen. Rotenberg bleibt mit 1 Punkt Vorletzter, TuSpo steht mit 8 Zählern auf Rang neun.

Lippenat stellte früh die Führung her (12.), Bode glich vor der Pause aus (35.). Meck entschied die umkämpfte Partie spät (78.). Der TSV behauptet mit 12 Punkten die Spitze, Bergdörfer ist mit 8 Zählern Siebter.

SG Lenglern (11.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (13.) 3:2 Nach der Gästeführung durch Ramadani (46.) glich T. Armbrecht aus (65.), ehe Müller (81.) die Gäste erneut nach vorn brachte. Pergjegjaj (85.) und Setje-Eilers (90.) drehten die Partie spät zugunsten der Gastgeber. Lenglern verbessert sich mit 6 Punkten auf Rang elf, Groß Ellershausen steht bei 4 Zählern auf Platz 13.

SG Niedernjesa v.1925 (12.) – SCW Göttingen (6.) 1:2 Pfitzner brachte den Aufsteiger früh in Front (4.), doch Peters (69.) und Sielaff (81.) sorgten für die Wende. SCW verteidigte die knappe Führung souverän bis zum Abpfiff. Niedernjesa bleibt mit 6 Punkten Zwölfter, SCW hat 8 Zähler und verbessert sich auf Rang sechs.