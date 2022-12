05 II: Im Kollektiv zu Heimpunkten Die U23 der Nullfünfer punktet zuhause relativ schwach - das soll sich gegen Steinbach und Barockstadt ändern

Mainz. Erst in vier Monaten, am 4. März 2023, beendet die Regionalliga Südwest ihre Winterpause. Vorher stehen für die U23-Fußballer des FSV Mainz 05 noch zwei Heimspiele im Plan, diesen Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten TSV Steinbach und genau eine Woche später gegen den starken Aufsteiger SG Barockstadt. Gegen die Teams aus Haiger und Fulda gilt es für die U23, die Abstiegsplätze zu verlassen – die sehr virtuellen in der Heimtabelle zumindest, denn da punktete nur Schlusslicht RW Koblenz noch seltener. Nach drei Niederlagen am Stück soll für die 05er die Trendwende her.