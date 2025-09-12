0:5 gegen Kohlgrub – SV Krün versemmelt Mittwochsspiel

Nach 0:0 zur Pause wird es deutlich im Spitzenspiel – Aber der SVK-Coach richtet den Blick nach vorne: „Schnell vergessen“

Krün – Drei Partien, drei Siege, sechs Treffer, kein Gegentor, Tabellenführer: So heile ist die Welt des SV Krün in der Fußball-A-Klasse gewesen. Vergangenheit. Zwei Spitzenspiele, zwei Niederlagen, kein eigener Treffer, sechs Gegentore später finden sich die Isartaler auf Rang sechs wieder. So schnelllebig kann Fußball sein. Der treffende Kommentar von Coach Matthias Schmidt: „Einfach scheiße.“

Der 0:1-Last-Minute-Pleite gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen II folgte am Mittwochabend eine 0:5-Klatsche in Bad Kohlgrub. Dabei waren zur Pause noch gar keine Tore gefallen. Hingegen hätte der SVK auch 2:0 führen können. „Dann wäre das Spiel ganz anders verlaufen“, versichert FC-Co-Trainer Sebastian Moser.