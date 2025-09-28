Kein Ball wird hergeschenkt: Union-Torjägerin Eileen Campbell (schwarzes Trikot) und Mainz-05-Spielerin Kara Bathmann duellieren sich auch im Sitzen und Liegen um das Spielgerät. Foto: René Vigneron/VRM

05-Fußballerinnen der Pokalsensation ganz nahe 77 Minuten lang halten die 05-er Bundesligist Union Berlin in Schach, doch am Ende heißt es 0:2 Verlinkte Inhalte DFB-Pokal Frauen Mainz 05 1. FC Union

Mainz. In mancherlei Hinsicht wiederholte sich das Muster aus der Vorsaison. Erneut hielten die Fußballerinnen des 1. FSV Mainz 05 gegen einen Bundesligisten im DFB-Pokal – diesmal den 1. FC Union Berlin, damals der VfL Wolfsburg – über lange Strecken gut mit. Um am Ende erneut die Segel streichen zu müssen: Mit 0:2 (0:0) unterlagen die Zweitliga-Aufsteigerinnen diesmal in der ersten Runde, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit im Achtelfinale mit 1:4 scheiterten. Weil die österreichische Nationalspielerin Eileen Campbell in der Schlussphase ihre Vollstreckerqualitäten zeigte, erst nach einer Flanke aus dem Halbfeld per Kopf zur Führung traf (77.) und gegen alles riskierende Mainzer nach einem Befreiungsschlag über den halben Platz rannte und gegen 05-Torhüterin Mamiko Matsumoto überlegt einschob (88.).

Ungenauigkeiten verhindern mehr für Yamashita-Elf

„In so einem Spiel braucht man Glück, auch wenn es am Ende auch ein bisschen mit Qualität zu tun hat“, befand 05-Trainer Takashi Yamashita danach. „Wir hatten ein paar Konterchancen, haben aber kein Tor gemacht. Dann wird so ein Spiel noch mal deutlich schwieriger.“ Wie der Japaner erklärte, sei der Matchplan gut umgesetzt worden. „Dass Union das Spiel machen würde, war klar gewesen.“ Bis zu sieben Situationen hatte der Coach gezählt, wo sein Team in den gegnerischen Strafraum kam. „Dann kam oft der letzte Pass nicht an. Ein, zwei Chancen gab es, wo wir das Tor hätten machen können.“ Auf der anderen Seite schafften es die Nullfünfer, den ambitionierten Erstliga-Aufsteiger lange Zeit zwar spielen zu lassen, aber es durch eine starke Kompaktheit vom eigenen Tor fernzuhalten. Heute, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 1. FC Union Berlin 1. FC Union 0 2 Abpfiff