05-Fußballerinnen der Pokalsensation ganz nahe

Mainz. In mancherlei Hinsicht wiederholte sich das Muster aus der Vorsaison. Erneut hielten die Fußballerinnen des 1. FSV Mainz 05 gegen einen Bundesligisten im DFB-Pokal – diesmal den 1. FC Union Berlin, damals der VfL Wolfsburg – über lange Strecken gut mit. Um am Ende erneut die Segel streichen zu müssen: Mit 0:2 (0:0) unterlagen die Zweitliga-Aufsteigerinnen diesmal in der ersten Runde, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit im Achtelfinale mit 1:4 scheiterten. Weil die österreichische Nationalspielerin Eileen Campbell in der Schlussphase ihre Vollstreckerqualitäten zeigte, erst nach einer Flanke aus dem Halbfeld per Kopf zur Führung traf (77.) und gegen alles riskierende Mainzer nach einem Befreiungsschlag über den halben Platz rannte und gegen 05-Torhüterin Mamiko Matsumoto überlegt einschob (88.).
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Ungenauigkeiten verhindern mehr für Yamashita-Elf
„In so einem Spiel braucht man Glück, auch wenn es am Ende auch ein bisschen mit Qualität zu tun hat“, befand 05-Trainer Takashi Yamashita danach. „Wir hatten ein paar Konterchancen, haben aber kein Tor gemacht. Dann wird so ein Spiel noch mal deutlich schwieriger.“ Wie der Japaner erklärte, sei der Matchplan gut umgesetzt worden. „Dass Union das Spiel machen würde, war klar gewesen.“ Bis zu sieben Situationen hatte der Coach gezählt, wo sein Team in den gegnerischen Strafraum kam. „Dann kam oft der letzte Pass nicht an. Ein, zwei Chancen gab es, wo wir das Tor hätten machen können.“ Auf der anderen Seite schafften es die Nullfünfer, den ambitionierten Erstliga-Aufsteiger lange Zeit zwar spielen zu lassen, aber es durch eine starke Kompaktheit vom eigenen Tor fernzuhalten.
Nach Campbells frühem Kopfball an die Latte (3.) kam lange Zeit nicht mehr so viel. Da die Mainzerinnen diszipliniert spielten, läuferisch hohen Einsatz zeigten und sich in jeden Zweikampf warfen. „Wir haben alles gegeben, es hat aber leider am Ende nicht gereicht“, sagte die Mainzer Kapitänin Johanna Berg. „Uns hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt.“ Trotzdem „können die Mädels stolz auf die Leistung sein“, fand die sportliche Leiterin Nadine Kreß. Das sahen auch die Mainzer Fans unter den 620 Zuschauern – auch eine nennenswerte Anzahl von Union-Fans war angereist so – und spendeten der Mannschaft nach dem Spiel längeren Applaus. „Das war heute wieder überragend“, staunte Außenverteidigerin Kara Bathmann. „Selbst nach dem 0:1 hat man die Fans noch mehr gemerkt. Das ist immer ein besonderes Gefühl hier.“ Leistungsmäßig kann man ohnehin für die Liga viel mitnehmen, in der der Start mit sieben Punkten aus fünf Spielen durchaus geglückt ist. „Wir können auch mit Mannschaften, die in der Liga oben stehen, gut mithalten“, glaubt Offensivspielerin Berg. „Wenn wir so weiterspielen, werden wir auch in der Liga die Siege einfahren.“ Und dort den Klassenerhalt einzufahren, hat Priorität. „Die Mannschaft weiß, dass der Fokus auf der Liga liegt und der Pokal für uns Bonus ist“, so Kreß. Da bedarf es keiner Extra-Motivation, dass mit Turbine Potsdam der nächste klangvolle Name am kommenden Sonntag im Bruchwegstadion gastiert. „Für uns ist jedes Spiel in der zweiten Liga etwas Besonderes, da sind wir noch nicht so im Alltag angekommen“, glühten Bathmanns Augen voller Vorfreude.
Mainz 05: Matsumoto – Meierfrankenfeld, Imai, Donner (84. Junold) – Bathmann (90. +2 Goren), Loeber – Kurishima, Sterrer (82. Sigurdardottir) – Berg, Anstatt (82. Kats) – Bouziane (90. +2 Pageler).