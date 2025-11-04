05-Frauen: Den Schock in Stärke umgewandelt

Mainz. Was für eine Momentaufnahme. Platz 3. Als Aufsteiger. In der Zweiten Liga. Mit sieben Toren und zwei Siegen in den vergangenen beiden Spielen haben sich die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 in die Top 3 geballert. Erfolgsgeheimnis: „Wir machen nichts anders”, sagt Trainer Takashi Yamashita. Mit dem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach war dem Team nach dem 4:1 gegen Bayern München II erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge gelungen. „Wir haben jetzt nur mehr Phasen, in denen wir höher gegen den Ball stehen. Aber das ist ja keine Geheimsache.” Eine Änderung, die Mut erfordert. „Die Mannschaft sieht”, sagt Yamashita, „dass wir mutig nach vorne spielen können und auch in der Zweiten Liga viele Tore schießen können.” Das Abtasten nach dem Aufstieg, zu dem 115 Tore in 22 Regionalliga-Spielen beigetragen haben, ist vorbei.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Wohlgemerkt: Die beiden jüngsten Siege waren die Antwort auf das legendäre 4:5 gegen den VfB Stuttgart am zweiten Oktober-Sonntag. 4:0 geführt, dann verloren. Ein Erlebnis, an dem einige Mannschaften zerbrochen wären. Nicht so die 05erinnen – sie kamen gestärkt aus diesem Schock. Yamashita: „Ich habe nicht nur die negative Seite dieses Spiels gesehen, sondern auch die positive Seite noch mal hervorgehoben.“ Vier Tore gegen den VfB, den derzeitigen unbesiegten Tabellenführer, der in seinen anderen Partien im Schnitt nur ein Gegentor gefangen hat. Das ist in der Tat eine Leistung. Auf der die Mainzerinnen aufbauten. Wobei sie sich auf ihr Offensivpersonal verlassen können.
Vital Kats: Die Stürmerin zog sich vor dem ersten Saisonspiel eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, ist erst seit vier Partien wieder dabei. Und hat gegen Gladbach schon ihr drittes Zweitliga-Tor erzielt. „Sie kommt zurück, macht ihre Tore, ihre Assists”, freut sich der Coach. „Sie ist immer positiv und versucht, in jeder Lage die Mannschaft zu pushen. Es ist schon anders, wenn sie auf dem Platz steht.“ Zusammen mit Chiara Bouziane bildet sie ein Top-Offensivduo. Zu sehen beim 2:0 gegen Gladbach: Nach einem Konter legte Bouziane quer, Kats vollstreckte. Yamashita: „Dieses Zusammenspiel hat gezeigt, dass wir einen sehr guten Teamspirit haben.”
Nadine Anstatt: In der Aufstiegssaison war sie mit überragenden 33 Treffern die beste Torjägerin aller Regionalligen. Nun muss sie mehr Defensivaufgaben übernehmen – der Torinstinkt ist geblieben. Fünf ihrer bislang sechs Saisontore hat sie in den jüngsten drei Spielen erzielt, zweimal per Doppelpack. „Wie alle brauchte sie Zeit, um in der Liga anzukommen und sich an Geschwindigkeit, Zweikampfstärke und Intensität anzupassen”, sagt Yamashita, „jetzt kann sie in dieser Intensität auch ihre Qualität im Sechzehner zeigen.” Nicht als vorderste Spitze, sondern aus dem Mittelfeld heraus.
Tamar Goren: Das Beispiel für Beharrlichkeit. Die erst 17 Jahre alte Stürmerin ist Joker, kam auch gegen Gladbach erst in der 81. Minute. „Tamar hat eine schwierige Zeit gehabt”, sagt Yamashita. Inklusive Höchststrafe: Gegen Potsdam wurde sie ein- und wieder ausgewechselt. Aus Leistungsgründen. „Was wichtig ist”, sagt der Coach, „dass sie immer im Training Gas gibt. Ich habe mich sehr für sie gefreut, dass sie ein Tor vorbereitet hat.” Vor dem 3:0 legte sie bei der einstudierten Ecke den Ball per Kopf in die Mitte, wo Nadine Anstatt vollendete. Und das gesamte Team stürmte zu Tamer Goren, um sie zu feiern.