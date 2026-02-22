0:5 - Bitterer Neustart für die TSG Backnang im Abstiegskampf

– Foto: Alexander Hornauer

Der Restart nach der Winterpause geriet für die TSG Backnang zum schmerzhaften Einschnitt. Auf dem Kunstrasen in den Etzwiesen, vor 100 Zuschauern, geriet Backnang gegen den Karlsruher SC II deutlich unter die Räder: 0:5. Ein Ergebnis, das nicht nur wegen der Höhe wirkt, sondern auch wegen seines Timings – als erstes Pflichtspiel nach der Pause. In einer Liga, in der unten jede Unachtsamkeit bestraft wird, hinterlässt so ein Nachmittag Spuren.

Einbruch nach der Pause: Fünf Gegentreffer, keine Antwort

Schiedsrichter Lauritz-Philipe Hafner sah eine Partie, die bis zur Pause noch in einer Zahl zu fassen war – und danach in mehreren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Niklas Behr in der 45. Minute zum 0:1. Backnang ging damit mit Rückstand in die Kabine, und der zweite Abschnitt brachte keine Wende, sondern eine Serie. Bekem Can Bicki erhöhte in der 71. Minute auf 0:2, Devin Sür legte in der 76. Minute das 0:3 nach. Spätestens da war das Spiel entschieden, doch es fand kein leises Ende: Bekem Can Bicki traf in der 90.+1 und in der 90.+3 erneut – am Ende stand ein 0:5, das sich wie ein harter Schnitt in den Nachmittag schreibt.

Tabellenlage: Backnang bleibt im unteren Mittelfeld gebunden

In der Tabelle bleibt die TSG Backnang nach 20 Spielen auf Rang 13. Die Bilanz lautet 6 Siege, 4 Unentschieden, 10 Niederlagen, dazu 30:43 Tore und 22 Punkte. Das ist kein unmittelbarer Absturz in die tiefste Zone, aber auch kein Polster, auf das man sich verlassen dürfte – zumal voraussichtlich vier Absteiger vorgesehen sind. Der Karlsruher SC II steht nach dem 20. Spieltag als Zehnter bei 25 Punkten (6-7-7) und einer Torbilanz von 32:34. Für Backnang bedeutet das: Der Abstand nach oben bleibt klein, doch der Druck von unten ist stets präsent, wenn Ergebnisse so deutlich ausfallen.