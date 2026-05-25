0,45 Gegentore pro Spiel: Das sind die 50 besten Defensiven

Die Saison 2025/26 biegt auf die Zielgerade ein. FuPa wirft daher einen Blick auf die Teams mit der besten Gegentorquote.
0,45 Tore/Spiel - SV Weiler (Kreisliga B, 10 Gegentore in 22 Spielen)
0,45 Tore/Spiel - VfB Vaihingen/Enz (Kreisliga B, 10 Gegentore in 22 Spielen)
0,47 Tore/Spiel - SV Westerheim II (Kreisliga B, 9 Gegentore in 19 Spielen)
0,48 Tore/Spiel - TSV Neuhengstett (Kreisliga B, 13 Gegentore in 27 Spielen)
0,55 Tore/Spiel - SSV Rübgarten (Kreisliga B, 11 Gegentore in 20 Spielen)
0,56 Tore/Spiel - SG Dettingen (Kreisliga B, 10 Gegentore in 18 Spielen)
0,56 Tore/Spiel - SGM Gruol/Erlaheim II (Kreisliga C, 9 Gegentore in 16 Spielen)
0,58 Tore/Spiel - TSV Raidwangen (Kreisliga B, 14 Gegentore in 24 Spielen)
0,58 Tore/Spiel - SV Nehren II (Kreisliga B, 14 Gegentore in 24 Spielen)
0,59 Tore/Spiel - SV Waldmössingen (Kreisliga A, 16 Gegentore in 27 Spielen)
0,59 Tore/Spiel - TV Aldingen 1898 e. V. II (Kreisliga B, 13 Gegentore in 22 Spielen)
0,59 Tore/Spiel - TV Flein (Kreisliga B, 13 Gegentore in 22 Spielen)
0,63 Tore/Spiel - FC Mengen (Bezirksliga, 20 Gegentore in 32 Spielen)
0,67 Tore/Spiel - SGM MassenbachHausen (Kreisliga A, 20 Gegentore in 30 Spielen)
0,68 Tore/Spiel - SGM Deißlingen/Lauffen II (Kreisliga B, 15 Gegentore in 22 Spielen)
0,70 Tore/Spiel - VfR Aalen (Oberliga, 23 Gegentore in 33 Spielen)
0,71 Tore/Spiel - FV Löchgau (Landesliga, 20 Gegentore in 28 Spielen)
0,71 Tore/Spiel - FC Iliria Göppingen (Kreisliga B, 15 Gegentore in 21 Spielen)
0,72 Tore/Spiel - SGM Irndorf/Bärenthal (Kreisliga B, 13 Gegentore in 18 Spielen)
0,73 Tore/Spiel - KF Shqiponja Tuttlingen (Kreisliga C, 11 Gegentore in 15 Spielen)
0,74 Tore/Spiel - TSV Oberreitnau (Kreisliga B, 14 Gegentore in 19 Spielen)
0,76 Tore/Spiel - SGM Nellingen/Aufhausen (Kreisliga B, 16 Gegentore in 21 Spielen)
0,77 Tore/Spiel - SKV Palästina Al Q`uds Stgt. (Kreisliga B, 17 Gegentore in 22 Spielen)
0,77 Tore/Spiel - TSV Haiterbach (Kreisliga A, 17 Gegentore in 22 Spielen)
0,77 Tore/Spiel - VfL Eberstadt (Kreisliga B, 17 Gegentore in 22 Spielen)
0,78 Tore/Spiel - SC Dahenfeld (Kreisliga B, 18 Gegentore in 23 Spielen)
0,79 Tore/Spiel - VfL Gerstetten (Kreisliga A, 22 Gegentore in 28 Spielen)
0,79 Tore/Spiel - SV Sülzbach (Kreisliga A, 22 Gegentore in 28 Spielen)
0,79 Tore/Spiel - SGM Muttensweiler/Hochdorf (Kreisliga A, 22 Gegentore in 28 Spielen)
0,79 Tore/Spiel - GSV Maichingen III (Kreisliga B, 19 Gegentore in 24 Spielen)
0,80 Tore/Spiel - SV Sulz am Eck (Kreisliga B, 20 Gegentore in 25 Spielen)
0,80 Tore/Spiel - TSGV Waldstetten II (Kreisliga B, 16 Gegentore in 20 Spielen)
0,81 Tore/Spiel - SGM Irslingen/Epfendorf II (Kreisliga C, 13 Gegentore in 16 Spielen)
0,82 Tore/Spiel - Aramäer Heilbronn (Bezirksliga, 23 Gegentore in 28 Spielen)
0,82 Tore/Spiel - SV Neustetten (Kreisliga A, 23 Gegentore in 28 Spielen)
0,82 Tore/Spiel - SGM Nusplingen/Obernheim I (Kreisliga A, 18 Gegentore in 22 Spielen)
0,82 Tore/Spiel - SV Bingen/Hitzkofen (Kreisliga B, 18 Gegentore in 22 Spielen)
0,83 Tore/Spiel - SGM Zimmern II/Horgen I (Kreisliga A, 20 Gegentore in 24 Spielen)
0,83 Tore/Spiel - TV Oeffingen II (Kreisliga B, 20 Gegentore in 24 Spielen)
0,83 Tore/Spiel - SV Sillenbuch II (Kreisliga B, 19 Gegentore in 23 Spielen)
0,85 Tore/Spiel - Spfr Eggenrot (Kreisliga B, 22 Gegentore in 26 Spielen)
0,85 Tore/Spiel - Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (Kreisliga B, 22 Gegentore in 26 Spielen)
0,85 Tore/Spiel - SC Türkgücü Ulm II (Kreisliga B, 17 Gegentore in 20 Spielen)
0,85 Tore/Spiel - SGM Hohebach/Rengershausen (Kreisliga B, 17 Gegentore in 20 Spielen)
0,86 Tore/Spiel - FC Inter Laupheim (Kreisliga B, 19 Gegentore in 22 Spielen)
0,86 Tore/Spiel - TSG Reutlingen (Kreisliga B, 18 Gegentore in 21 Spielen)
0,88 Tore/Spiel - TSV Holzelfingen I (Kreisliga A, 23 Gegentore in 26 Spielen)
0,88 Tore/Spiel - SC Steinbach-Comburg 1926 e.V. (Kreisliga A, 14 Gegentore in 16 Spielen)
0,89 Tore/Spiel - SG Baienfurt (Kreisliga A, 25 Gegentore in 28 Spielen)
0,89 Tore/Spiel - SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen (Kreisliga B, 25 Gegentore in 28 Spielen)