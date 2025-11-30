04/19 verteilt gegen Holzheim gleich drei Geschenke

Als Schönheitsfehler erschien dann die Rahmenhandlung des Spiels: Es gab noch einen Handelfmeter für Holzheim, weil Gianluca Silberbach am Boden die Hand in einen Schuss gehalten hatte. Ayan trat wieder an, Gomoluch war dran, lenkte den Ball an den Pfosten – und von da prallte er ins Tor zum 2:3 aus Gäste-Sicht (84.). Daraus wurde jedoch in der Nachspielzeit noch mehr als ein Schönmheitsfehler: Denn Henrichs unterlief ein katastrophal zu kurzer Rückpass, den Ayan aufnahm und am herauseilenden Gomoluch vorbei zum 3:3 ins Netz legte. Das war maximal unnötig aus Ratinger Sicht, das den Gästen ohne Not gleich drei Geschenke machte.