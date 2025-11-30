04/19 verteilt gegen Holzheim gleich drei Geschenke

Für das Heimspiel in der Oberliga Niederrhein am Freitagabend hatte Damian Apfeld die Startelf von Ratingen 04/19 gegen die Holzheimer SG auf einer Position wie erwartet geändert: Armin Deljkovic übernahm den Part im defensiven Mittelfeld vom angeschlagenen Clinton Asare. Eine zweite Änderung nahm der Cheftrainer aber zudem vor: Cem Sabanci kam für Rinor Rexha.
Auf dem nassen und offensichtlich rutschigen Rasen im Ratinger Stadion legten die Hausherren dennoch wie zuletzt gewohnt vor: Druckvoll und temporeich auf dem Weg nach vorne, konsequent in der Arbeit gegen den Ball. So dauerte es nur 129 Sekunden bis zur ersten großen Chance: Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs kam über Außen durch, legte zentral in den Strafraum zurück, wo Umut Yildiz frei stand – den kurz vorher aufspringenden Ball aber über das Tor jagte.
Die Ratinger blieben die spielbestimmende Mannschaft, was man vom Spitzenreiter gegen einen Aufsteiger auch erwarten durfte – umso überraschender fiel die Führung der Gäste: Erneut sprang der Ball seltsam auf, diesmal an die Hand von Henrichs – und da die Szene im eigenen Strafraum passierte, gab es Strafstoß aus dem Nichts für Holzheim. Oguz Ayan ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und überwand 04/19-Torwart Marvin Gomoluch, der die Ecke ahnte, links oben (23.).
Lange konnte sich Holzheim indes nicht über die Führung freuen: Henrichs ließ am gegnerischen Strafraum den Ball klug durch zu Guiliano Zimmerling, dessen Flanke Sabanci in der Mitte direkt verwertete zum schnellen Ausgleich (26.) – die Hereinnahme hatte sich gelohnt. Und fast hätte es eine ähnlich erfolgreiche Kombination noch vor der Pause gegeben: Henrichs setzte sich stark am Holzheimer Sechzehner durch, legte den Ball zurück, Sabanci scheiterte aber an Keeper Johannes Kultscher (36.), der auch die folgenden beiden Weitschüsse meisterte.
So ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit, und danach dauerte es nur rund zehn Minuten, bis sich am Spielstand etwas änderte: Einen Flachpass von rechts erreichte zwar 04/19-Sturmspitze Sven Kreyer nicht, doch Zimmerling nutzte die nächste Gelegenheit und verwandelte von links gegen Kultschers Laufrichtung rechts unten zur ersten Ratinger Führung des Abends (56.). Drei Minuten später spielte Yildiz zwei Holzheimer auf dem Weg in den Strafraum aus, wurde beim Abschluss aber geblockt – den zweiten Ball brachte Kreyer nicht an Kultscher vorbei.
Die Gastgeber nahmen auch angesichts der kommenden Aufgaben – weiter geht es bereits am Dienstag, wenn das Nachholspiel beim KFC Uerdingen ansteht (19.30 Uhr, Grotenburg-Stadion) – mit der Führung im Rücken in der Folge etwas den Fuß vom Gas, es ging nicht hemmungslos nach vorne, sondern maximal kontrolliert. Apfeld nutzte den sich abzeichnenden Arbeitssieg auf dem unangenehmen Untergrund, um frische Kräfte zu bringen und welche aus der Startformation zu schonen. Und auch das gelang: Der eingewechselte Georgios Touloupis machte im Konter nach Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Ali Hassan Hammoud das 3:1 (82.).
Als Schönheitsfehler erschien dann die Rahmenhandlung des Spiels: Es gab noch einen Handelfmeter für Holzheim, weil Gianluca Silberbach am Boden die Hand in einen Schuss gehalten hatte. Ayan trat wieder an, Gomoluch war dran, lenkte den Ball an den Pfosten – und von da prallte er ins Tor zum 2:3 aus Gäste-Sicht (84.). Daraus wurde jedoch in der Nachspielzeit noch mehr als ein Schönmheitsfehler: Denn Henrichs unterlief ein katastrophal zu kurzer Rückpass, den Ayan aufnahm und am herauseilenden Gomoluch vorbei zum 3:3 ins Netz legte. Das war maximal unnötig aus Ratinger Sicht, das den Gästen ohne Not gleich drei Geschenke machte.