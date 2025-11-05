Die Recherche unserer Redaktion zum Startrekord in diesem Jahrtausend in der Oberliga Niederrhein für Ratingen 04/19 unter Trainer Damian Apfeld hat auch ein skurriles Detail zutage gefördert. Zunächst zum Ablauf: Über die Chronik auf der Website von fupa.net hat unsere Redaktion alle Spielzeiten seit der Saison 2000/2001 bis zur aktuellen durchgesehen und dabei immer die Punkte nach den ersten zehn Spielen zusammengerechnet – mit Ausnahme der Saison 2020/21, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur neun Partien umfasste.

Durch diese Schematik zeigte sich, dass Apfeld mit den 22 Zählern nach zehn Spieltagen der laufenden Saison einen neuen Startrekord aufgestellt und damit Martin Hasenpflug übertroffen hatte: Der hatte 2023/24 in den ersten zehn Partien 21 Punkte gesammelt, in der Saison davor 20. Diese Marke hatte in der Spielzeit 2008/09 auch ein anderer Ratinger Trainer geschafft – doch welcher?

Auf fupa.net steht in der fraglichen Saison gar kein Trainer eingetragen. Weitere übliche Recherchequellen sind die Internetportale weltfussball.de und transfermarkt.de – und auf beiden bietet sich dasselbe Bild. Demnach endete am 30. Juni 2008 die Amtszeit von Bernd Klotz, doch erst am 1. Juli 2009 soll Karl Weiß die Ratinger übernommen haben. Aufgrund dieser Datenlage gibt es wohl auch bei fupa.net keine Angabe zum Trainer der Saison 2008/09. Doch wer war dann verantwortlich für den 20-Punkte-Start in die damalige Niederrheinliga und Platz sechs am Saisonende mit 50 Zählern? Waren die Ratinger etwa ein Jahr ohne Chefcoach ausgekommen? Und schon gab es das Rätsel: „04/19 und der verschwundene Trainer“.

Eine tiefer gehende Recherche löst es auf: Das Eintrittsdatum von Karl Weiß ist auf beiden Portalen schlicht falsch – er hatte nicht am 1. Juli 2009, sondern am 1. Juli 2008 von Bernd Klotz übernommen. Bis Dezember 2011 hatte er die Verantwortung an der Ratinger Seitenlinie, dann übernahm interimsweise der heutige stellvertretende Vorsitzende Michael Schneider, bevor ab Januar 2012 Alfonso Del Cueto seine erste Amtszeit bei 04/19 antrat. Ihm folgte im März 2014 mit Peter Radojewski ebenfalls ein Coach, der später noch einmal in Ratingen tätig wurde, bevor auch Karl Weiß zum zweiten Mal verpflichtet wurde und vom 20. September 2016 bis zum 19. September 2017 noch einmal 04/19-Trainer war.

Zwei Jahre später wurde er Vorsitzender von ETB Schwarz-Weiß Essen – den die Ratinger am kommenden Freitag empfangen. Karl Weiß war also auch der ETB-Präsident, der im Juli 2022 Damian Apfeld als neuen Trainer verpflichtete – bis Ende Oktober 2024 hielt die erfolgreiche Liaison, dann trat Apfeld trotz einer Essener Spitzenpositionierung in der Oberliga zurück. So stellte ihn 04/19 am 1. Mai dieses Jahres als neuen Chefcoach ab 1. Juli vor, er war aber direkt schon in die Kaderplanung mit eingebunden. Dass sein Name mindestens in Essen einen guten Klang hat, zeigte sich in der Folge: Von Vizemeister SpVg Schonnebeck kam Yannick Geisler nach Ratingen, von ETB wechselten Umut Yildiz, Guiliano Zimmerling und Almedin Gusic zu 04/19. Ali Hassan Hammoud betonte zudem, dass Apfelds Verpflichtung für ihn ein weiterer Anreiz gewesen sei, vom KFC Uerdingen zurückzukommen.

Gemeinsam hat man nun einen neuen Startrekord aufgestellt nach den ersten zehn Spieltagen einer Saison. Zwei Punkte besser als unter dem „verschwundenen Trainer“ in der Saison 2008/09 – dessen Name Karl Weiß ist. Rätsel gelöst.