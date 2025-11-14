04/19-Talente wollen beim Dritten Münster auf Augenhöhe agieren

Der Aufwärtstrend bei der U15 von Ratingen 04/19 hat sich in den vergangenen beiden Spielen, in denen man vier Punkte einfahren konnte, auch ergebnistechnisch niedergeschlagen. Nach drei Heimspielen in Folge geht es für die Mannschaft von Daniel Kampmann am Samstag mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann ist man beim Tabellendritten SC Preußen Münster zu Gast, die Partie wird um 15 Uhr in der LVM Youngstars Arena angepfiffen.

Nachdem die Nachwuchs-Fußballer nach dem 1:1-Unentschieden im Derby gegen die SG Unterrath schon etwas enttäuscht und niedergeschlagen waren, war die Stimmung zum Wochenstart schon wieder deutlich positiver. „Die Jungs hatten noch gute Chancen den Sieg gegen Unterrath einzufahren. Aber ich habe auch gesagt, dass wir die positiven Sachen sehen müssen und mit dem Punkt auch gut leben können“, berichtete 04/19-Coach Daniel Kampmann. Das Team aus der Dumeklemmerstadt belegt aktuell Platz sieben mit sieben Punkten.

Personell haben die Blau-Gelben einige angeschlagene und erkrankte Spieler, wer am Wochenende beim Gastspiel in Münster auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Den Fünftplatzierten Fortuna Köln, der ebenfalls sieben Zähler aufweist, und die DJK TuS Hordel, die mit fünf Punkten Zwölfter und damit Tabellenletzter ist, trennen gerade einmal zwei Zähler.

Der SC Preußen Münster rangiert aktuell mit 16 Punkten auf dem dritten Platz in der Regionalliga West, lediglich Rot-Weiss Essen (19 Punkte) und Arminia Bielefeld (17 Punkte) sind besser platziert. „Münster hat in ihren sieben Spielen bislang viele 50:50-Spiele gehabt und diese für sich entscheiden können“, berichtet Kampmann, der das Nachwuchs-Team aus Westfalen beim Gastspiel am 1. Spieltag beim FC Wegberg-Beeck live gesehen hat. So konnte man dort mit 1:0 durch einen verwandelten Elfmeter gewinnen, gegen die SG Unterrath gab es einen knappen 2:1-Erfolg.

Ebenso siegte Münster bei Viktoria Köln mit 1:0, ehe man sich zu Hause gegen den aktuellen Tabellenführer Essen mit 4:1 geschlagen geben musste. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Honnef konnte man die Partien gegen Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund (3:1) und beim Wuppertaler SV (4:2) deutlicher für sich entscheiden. „Ich denke, dass uns wieder ein enges Spiel erwarten wird, ich sehe uns auf Augenhöhe. Wir wollen auf jeden Fall mit etwas Zählbarem aus Münster zurück nach Ratingen kommen und unsere kleinere Serie somit weiterausbauen“, erklärt Trainer Daniel Kampmann.

Spielerisch konnte sich Ratingen 04/19 schon gegen die SG Unterrath verbessern, doch das Team soll noch konstanter werden. Daran arbeitet Kampmann Training für Training mit seinen Jungs. „Die Jungs lernen aus jeder Einheit und natürlich auch aus jedem Spiel, die harte Arbeit wird sich für uns auszahlen“, sagt Kampmann.