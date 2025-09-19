04/19-Talente träumen von einem Sieg „auf der Alm“

Dies musste auch die Mannschaft von Daniel Kampmann leidvoll in Erfahrung bringen, denn auf den 1:0-Auftaktsieg bei Absteiger FC Hennef 05 folgte eine 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund. Am Samstag gastieren die Blau-Gelben um 16 Uhr bei Arminia Bielefeld.
„Wir haben das Spiel gegen Dortmund natürlich noch einmal analysiert und festgehalten, dass wir ein gutes Spiel absolviert haben, in dem wir drückend überlegen waren, viel Ballbesitz gehabt haben. Wir müssen uns am Ende des Tages für solche Leistungen in solchen Spielen auch belohnen“, sagt Daniel Kampmann. „Aber noch befinden wir uns im Entwicklungsprozess und wir machen Schritte nach vorne. Die Jungs haben das Ganze in positive Energie umgewandelt.“
Am Samstag kann sich Daniel Kampmann fast in Bestbesetzung auf den Weg zum Spiel bei Arminia Bielefeld machen. Lediglich hinter Florian Blaschke steht ein Fragezeichen, der Keeper ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Unsere längste Auswärtspartie der Saison steht an, wir werden Fahrgemeinschaften bilden. Aber wir haben schon gute Erfahrungen beim anderen Absteiger aus Hennef gesammelt und ich merke auch, dass die Jungs sich auf das Spiel in Bielefeld freuen. Natürlich ist Arminia Bielefeld auch ein großer Name im Fußball.“ Die Partie findet im Schatten der SchücoArena statt, in der die Bielefelder Profi-Mannschaft in der vergangenen und auch in der aktuellen Saison für viele positive Schlagzeilen im DFB-Pokal, aber auch auch in der 3. bzw. 2. Bundesliga gesorgt hat.
Gleich am Sonntagmittag absolviert die U15 von Ratingen 04/19 ein Testspiel gegen den Niederrheinligisten SV Rhenania Hamborn, die Partie wird um 13.30 Uhr im Stadtwerke Sportpark angepfiffen. „Das ist für uns ein guter Test und zugleich die Möglichkeit für die Spieler, die bislang nur wenig Einsatzzeit bekommen haben, Spielpraxis zu sammeln und sich zu zeigen“, sagte Daniel Kampmann.
So wird Ratingen 04/19 auch am Donnerstag, 25. September ein Testspiel bei TSV Bayer 04 Leverkusen, dessen Team in der Regionalliga Staffel 1 spielt, absolvieren. Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen. Drei Tage später, am 28. September, ist Kampmann mit seiner Mannschaft um 13 Uhr beim 1. FC Viersen zu einem weiteren Testspiel zu Gast.