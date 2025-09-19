Ratingen will in Bielfeld dreifach punkten. – Foto: Gerhard Hannappel

04/19-Talente träumen von einem Sieg „auf der Alm“ Schon an den ersten beiden Spieltagen zeigt sich die Ausgeglichenheit der Regionalliga Staffel 2 in der U15. Verlinkte Inhalte U15 RL West - S2 DSC Arminia Ratingen

Dies musste auch die Mannschaft von Daniel Kampmann leidvoll in Erfahrung bringen, denn auf den 1:0-Auftaktsieg bei Absteiger FC Hennef 05 folgte eine 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund. Am Samstag gastieren die Blau-Gelben um 16 Uhr bei Arminia Bielefeld.

Kampmann mit positivem Zwischenfazit „Wir haben das Spiel gegen Dortmund natürlich noch einmal analysiert und festgehalten, dass wir ein gutes Spiel absolviert haben, in dem wir drückend überlegen waren, viel Ballbesitz gehabt haben. Wir müssen uns am Ende des Tages für solche Leistungen in solchen Spielen auch belohnen“, sagt Daniel Kampmann. „Aber noch befinden wir uns im Entwicklungsprozess und wir machen Schritte nach vorne. Die Jungs haben das Ganze in positive Energie umgewandelt.“

Morgen, 16:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Ratingen 04/19 Ratingen 16:00 PUSH Am Samstag kann sich Daniel Kampmann fast in Bestbesetzung auf den Weg zum Spiel bei Arminia Bielefeld machen. Lediglich hinter Florian Blaschke steht ein Fragezeichen, der Keeper ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Unsere längste Auswärtspartie der Saison steht an, wir werden Fahrgemeinschaften bilden. Aber wir haben schon gute Erfahrungen beim anderen Absteiger aus Hennef gesammelt und ich merke auch, dass die Jungs sich auf das Spiel in Bielefeld freuen. Natürlich ist Arminia Bielefeld auch ein großer Name im Fußball.“ Die Partie findet im Schatten der SchücoArena statt, in der die Bielefelder Profi-Mannschaft in der vergangenen und auch in der aktuellen Saison für viele positive Schlagzeilen im DFB-Pokal, aber auch auch in der 3. bzw. 2. Bundesliga gesorgt hat.