04/19 siegt und sieht „Leidenszeit“ entgegen

Im Sportpark Götschenbeck dauerte es keine Viertelstunde, bis die Gastgeber das erste Mal erfolgreich waren: Cem Sabanci, Zugang vom Mülheimer FC, drückte einen Querpass im Strafraum über die Linie. In der Folge wurde das Ratinger Spieler flüssiger, es gab einige direkte, sehenswerte Kombinationen – etwa vor Sabancis nächstem Treffer, der aber wegen Abseits nicht zählte: Jimmy Can Atila, Zugang vom FC Büderich, kam über links durch, passte den Ball nach innen, wo ihn Umut Yildiz, Zugang von ETB Schwarz-Weiß Essen, per Hacke ablegte auf seinen bereits früheren Mitspieler Guiliano Zimmerling, der direkt Sabanci tief schickte. Das sah bis auf die Fahne des Linienrichters sehr gut aus, Yannick Geisler, Zugang von der SpVg Schonnebeck, feuerte seine Mitspieler entsprechend an: „Überragend Männer!“.

Sabanci verpasste nach einer weiteren gelungenen Kombination das 2:0, als er am Fuß von Ennepetals Torwart scheiterte (23. Minute), stattdessen gab es den Ausgleich: Ein langer Ball der Gäste fand Julian Kray, der so frei vor dem vom KFC Uerdingen gekommenen Keeper Marvin Gomoluch auftauchte und ihm keine Chance ließ (34.). Das Gegentor hatten die Ratinger doch sehr einfach kassiert. Sie gingen aber dennoch mit einer Führung in die Pause, weil Gianluca Silberbach nach einer Ecke mit dem Kopf wuchtig zur Stelle war (45.+1).

Noch viel Verbesserungspotenzial

In der Pause wechselte Apfeld munter durch, nur drei Akteure blieben auf dem Platz. Und bevor sich alles sortiert hatte, stand es auch schon 2:2 – eine Ecke von links rutschte an allen Feldspielern und Torwart Sam Koch vorbei ins lange Eck (49.). Das war noch unnötiger als der erste Ausgleich.

Die Reaktion darauf fiel aber wunderschön aus: Emre Demircan zog aus 28 Metern ab und schoss den Ball in den linken Winkel – Traumtor (57.). 04/19 hätte das Spiel entscheiden können, doch der Drehschuss von Sven Kreyer landete am Pfosten (64.), seinen Abschluss aus der Distanz meisterte Ennepetals Torwart mit Mühe (65.), und dann lupfte der Stürmer auch noch aus acht Metern über das Gehäuse (82.). Das hätte sich fast gerächt, ein Freistoß der Gäste landete noch am Pfosten (88.), dann aber war der erste Testspielsieg eingefahren.

Apfeld fand: „Wir hatten von Beginn an viel Ballbesitz, aber da habe ich die Abläufe noch nicht so erkannt, wie wir uns das vorstellen. In der mittleren Phase der ersten Halbzeit wurde es besser, sehr flüssig – da habe ich dann viele Elemente wiedererkannt, die wir uns vorgenommen haben. Da muss man eigentlich sogar noch mehr auf das zweite oder gar dritte Tor gehen.“

Der Coach bemängelte zudem: „Nach dem Ausgleich haben wir die Qualität nicht bis zum Ende der Halbzeit halten können. Und die zweite Halbzeit war zerfahrener, ein typisches Vorbereitungsspiel. Da habe ich unsere Elemente nicht so gesehen, aber individuell haben es einige Jungs gut gemacht. Als Gesamtfazit: Nach zwei anstrengenden Wochen haben wir einen ersten, kleinen Schritt gemacht.“

Am Mittwoch wird die Aufgabe noch ein wenig schwerer, es geht zum Flinger Broich und zur U23 von Fortuna Düsseldorf. Apfeld schätzt für das Duell: „Da werden wir viele Phasen haben, in denen wir leiden und viel verteidigen müssen. Fortuna ist aufgrund des früheren Regionalliga-Starts viel weiter als wir in der Vorbereitung und hat da auch schon gute Ergebnisse gehabt. Wir hatten bisher sehr viel Kontrolle und Ballbesitz – das wird am Mittwoch bestimmt anders sein. Wie gesagt: Es wird eine kleine Leidenszeit.“ Aber die gehört in einer Vorbereitung sicherlich in gewisser Art und Weise dazu.