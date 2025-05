04/19-Reserve sollte in Solingen möglichst punkten

Also muss bei der RSV-Reserve alle Konzentration dem Solingen-Spiel gelten. Aber der TSV darf sich keinen Ausrutscher erlauben, nur der Meister steigt direkt auf. Der Verfolger SG Benrath-Hassels liegt einen Zähler zurück und muss um diese Position nicht mehr fürchten, denn das Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer ist als Selbstläufer einzuschätzen. Wie sieht es also für die Ratinger aus? Fünf Niederlagen zuletzt haben sie in diese Bedrouille gebracht. Der Sportliche Leiter Tobias Krampe sagt: „Wir fahren nirgendwo hin, um zu verlieren. Wir haben oft genug aufgezeigt, dass wir guten Fußball spielen können. Wir sind aber auch keine Träumer und wissen genau, um was es geht.“ Verstärkung aus der Oberliga ist für die RSV-Reserve nicht mehr gestattet und so werden mehrere bisherige A-Junioren mitfahren.