04/19-Reserve lädt zu Probetrainings Der Fußball-Bezirksligist sucht Verstärkung. Sonntag kommt Katernberg als Favorit.

Auch am elften Spieltag der Bezirksliga hat es Ratingen 04/19 II nicht leicht. Diesmal geht es gegen die immer stärker werdenden Sportfreunde Katernberg, die wie der SV Vogelheim mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck in der Verfolgerrolle sind. Ratingen 04/19 II steckt mit nur sechs Punkten als Tabellendreizehnter im Abstiegskampf. Allein die Tordifferenz macht deutlich, wer Favorit ist:

Die Gäste aus Katernberg haben dreimal so viele Tore geschossen wie Ratingen und sind zudem abwehrstark, ließen nur elf Gegentore zu, 04/19 II hingegen schon 34. Zuletzt gewann Katernberg gegen Preußen Essen mit 5:0, während 04/19 II mit 1:4 bei Fortuna Bottrop unterlag. „Favorit ist ganz eindeutig Katernberg. Wir müssen neue Impulse setzen“, sagt Trainer Ali Basboga. Grundübel im Ratinger Team ist, dass keine Konstanz erreicht wird. „Kein Wunder, denn wir haben noch nicht einmal in dieser Saison mit derselben Mannschaft auflaufen können“, erklärt Basboga.

Das wird auch diesmal nicht anders sein. Denn Florian Stoll fällt wegen der fünften gelben Karte aus. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Torjäger Kris Leipzig (Knieprobleme). Damit sieht es im Sturm mau aus. Zudem fehlen weiterhin die Abwehrrecken Philip Schulz und Maximilian Heckhoff neben den Dauerverletzten. Dennoch resigniert Ratingens Coach nicht: „Wir haben sogar gegen den Spitzenreiter Schönebeck beim 1:2 mitgehalten und waren auch zumindest eine Halbzeit lang gegen weitere Favoriten ebenbürtig. Wenn uns gegen Katernberg eine Überraschung gelingen sollte, wären das Bonuspunkte. Gewinnen müssen wir gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt.“

Hoffnungen setzt Basboga auch auf die Winterpause, in der die Mannschaft verstärkt werden soll. „Erste Verhandlungen laufen schon“, sagt der Trainer. Aber vielleicht ergibt sich schon sofort eine Möglichkeit, den Kader zu verstärken. Denn Basboga lädt bezirksligareife Kicker ein, beim Training mit ihm zu sprechen (dienstags, donnerstags und freitags ab 19.30 Uhr, Sportanlage am Götschenbeck). Ob die erste Mannschaft der Reserve mit Spielern aus dem Oberliga-Kader wie zuletzt aushelfen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Es gibt also Ansatzpunkte, die des Trainers Optimismus rechtfertigen.